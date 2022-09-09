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特殊兒童之友會舉辦特殊視角畫展

記者熊移山/ 佛利蒙市即時報導
Raymond Hu 將展示他的一系列生動、迷人的中國水彩畫和以動物為主題的混合媒體畫作。 這次將展出14件作品，圖為其中一件作品「大猩猩」。(記者熊移山/攝影)
Raymond Hu 將展示他的一系列生動、迷人的中國水彩畫和以動物為主題的混合媒體畫作。 這次將展出14件作品，圖為其中一件作品「大猩猩」。(記者熊移山/攝影)

舊金山灣區的華人特殊兒童之友會（FCSN），9日開始舉辦為期5天的「特殊視角畫展」(Through our eyes)，展出作品共有80多件是由50多位年齡從10至75歲發展障礙學員的個人創作。這也是FCSN在舉辨多次達人秀之後，首次推出藝術展，希望藉由這次展出讓社會能看到，只要給他們機會給他們愛心，這群折翼天使對社會是有很大的貢獻。

FCSN執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）表示，日前在掛畫的過程中非常感動，學員有今天的成就是家長、老師及FCSN長年付出的成果。展覽主題訂為「特殊視角」，除了表達腦性麻痺或自閉症學童他們看世界的角度與一般人不同，作者中像唐氏症患者Raymond Hu，因為視力不好所以作畫時幾乎是貼著桌面作畫，他的視角也和正常人不同。葉愛卿還說，看到他們的作品真的只能用「不可思議」來形容。然而藝術創作是不分性別、種族、國界，所以先天的發展障礙的弱勢，並不影響他們的創作天分。

指導學生作畫的兩位老師趙莉姿及祈如馨表示，因為這類的學生的理解能力和學習速度都不一樣，所以不能像傳統教學方式統一用相同方式來上課。指導學生的過程中都是採取引導代替教學，讓他們自由發揮，在從他們的專長繼續發展，所以這次展出作品相當多樣，從丙烯畫(壓克力油墨)到油畫、摺紙、陶瓷等等。

9日下午FNSC也舉辦了一場正式的開幕儀式，現場除了有FNSC董事主席James Chiao、佛利蒙市長高敘加以及多位學區委員都應邀出席，這次展出的作品未來也將擺放在FCSN灣區三個分處。本次展覽地址：42080 Osgood Rd Fremont。

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