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矽谷向市民提供 二價新冠疫苗加強劑預約注射服務

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民完成二價加強劑注射，以保護自己和他人的安全（記者陳爍嘉／翻攝）
聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪呼籲居民完成二價加強劑注射，以保護自己和他人的安全（記者陳爍嘉／翻攝）

聖他克拉拉縣於7日宣布，縣府所轄的大型疫苗接種站以及各地的診所，都已開放二價新冠加強劑的預約。最新的莫德納（Moderna）及輝瑞（Pfizer ）二價疫苗加強劑都是針對新冠肺炎變種病毒所研發的，這類加強劑也被稱為「更新版的加強劑」。

輝瑞加強劑將適用於 12 歲及以上的人，而莫德納加強劑將適用於 18 歲及以上的人。根據聯邦建議，聖縣將不再向有資格獲得二價加強劑的人提供原始的新冠疫苗加強劑。舊版加強劑仍然適用於5-11歲年齡段的人。根據疾病控制中心的說法，人們可以在完成初始系列的新冠疫苗接種或註射新冠加強劑的兩個月後，接種新的二價加強劑。

這兩款更新版的新冠疫苗還沒有經過人體實驗，但為了控制秋冬季可能出現的大流行，二價加強劑已獲得了緊急授權。對此，衛生官員解釋道 ，我們每年註射的流感疫苗，也都只是更換部分病毒株，並沒有每一次都有進行人體實驗。因此，聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）對這兩款二價新冠疫苗的加強劑的安全性是有信心的。

圣县鼓勵每個人就接受二價Omicron新冠加強疫苗諮詢他們的主治醫生。那些沒有初級醫療保健提供者或預約有困難的人可以通過www.sccfreevax.org網站預約二價疫苗的接種。

流感疫苗 莫德納 輝瑞

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