聖荷西市長要求PG&E立即更換故障基礎設施

PG&E 近日幾乎全員出動維修電力設備，圖為8日上午在南聖荷西市社區做系統維修。(記者熊移山/攝影)

本周日開始襲擊灣區的熱浪造成聖荷西 市大規模停電，近100,000名居民和三所聖何塞醫院飽受停電之苦。對此聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo) 8日上午透過市長辦公室發表嚴正聲明，敦促 PG&E(電力及瓦斯公司)必須盡快提出更換或修復公司故障基礎設施計劃，如果PG&E對這個問題不回應，市府將尋求法院禁令或公用事業委員會 (PUC)命令強制PG&E執行。

市長李卡多表示，氣候變遷 的事實是不能改變的，但是其它遭受高溫的加州 城市都不會像遭受像聖荷西一樣高的停電率，而且這幾乎是重演2020年8月的場景，主要原因就是電力公司的設備維護不善或是過於老舊（主要是變壓器熔斷）。這些故障導致 30,000 多戶家庭斷電。其中包括Valley Medical Center、Regional 和 O'Connor三家醫院斷電數小時，又因為Valley Med 的備用發電機故障，導致整所醫院空調、照明設備和電腦都無法使用。市長說這對我們居民的安全及小型企業的生存是一大打擊。

這波停電最嚴重是在東聖荷西的一些社區，停電也導致部分電信公司基地台網絡中斷，使客戶無法撥打電話或發送短信尋求幫助。市長最後強調這是不可接受的問題，不管是PG&E自願或在司法監管授權下執行，我們不僅要求電力公司立即修復，同時也要給出合理的改善計畫。截至記者發稿前PG&E尚未提出回應。