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沙加緬度市中心高溫117度 創1925年以來新記錄

記者江碩涵／灣區即時報導
沙加緬度一個地區被拍到116度超高溫。（本報資料照片）
沙加緬度一個地區被拍到116度超高溫。（本報資料照片）

本周灣區熱浪來襲，各地都出現超高溫，沙加緬度也不意外。根據國家氣象局統計，沙加緬度地區本月6日已達到116度， 已破了1925 年 7 月 17 日以來 114 度高溫的舊記錄，中谷地區費爾菲德（Fairfield）甚至出現117度高溫，創新紀錄。

科學家分析，灣區這波熱浪因為氣候變遷加劇，出現了前所未有的高溫，地球暖化不僅提高了基礎氣溫，還幫助鎖住極端天氣模式，例如現在籠罩在加州上空的熱穹（heat dome），而且建立了一種回饋機制：高溫讓乾旱惡化，乾旱再加劇高溫。

根據國家氣象局統計，沙加緬度地區本月6日已正式達到116度，已破了 1925 年 7 月 17 日以來 114 度的舊記錄，而連續幾天因為高氣壓影響，熱浪持續侵襲灣區，沙加緬度和中谷地區將持續維持3位數的高溫現象。

不過根據天氣預報指出，高氣壓維持到9日過後，就會開始離開灣區，之後氣溫就會回到秋天的樣貌。專家建議民眾，如果要戶外活動，一定要避開正中午的時間點，盡量在一早，或是下午6時以後。

另外，隨著全灣區都被高溫壟罩，家家戶戶都開著冷氣，電力不足也成為議題。加州電力商包括PG&E等都要求用戶，盡量節約用電，以避免電力維持在高峰而導致斷電。

專家建議，收到彈性用電警報期間，可以採取以下措施來節省能源，包含將冷氣設置為 78 度或更高一點的溫度、避免使用其他電器、關掉不必要的燈、使用冷氣的同時也使用電風扇加強屋內循環、拔下未使用的電器用品等。

高溫 灣區 熱浪

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