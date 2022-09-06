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台灣推動美食外交 中加州登場

記者江碩涵／中加即時報導
主廚劉宜嘉示範美食。（金山灣區華僑文教中心提供）
主廚劉宜嘉示範美食。（金山灣區華僑文教中心提供）

「2022年台灣美食國際巡迴講座」在全球各地展開，美西地區巡迴9月3日抵達中加州莫德斯度（Modesto）。講座由斯郡華人聯誼會會長劉惠吟籌畫、斯郡華人聯誼會主辦 。

受邀出席貴賓有駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑，主流政要則有莫德斯度市長Sue Zwahlen、聯邦眾議員Josh Harder 的代表 Bri Gonzalez（District Representative and Grants Manager）、 前莫德斯度市議員 Doug Ridenour 及西裔、歐裔、亞裔等社區領袖代表等共150位佳賓到場。

劉惠吟表示，今年是斯郡華人聯誼會第五次主辦台灣美食講座，邀請了許多主流官員、主流社會人仕，也歡迎台灣兩位大廚來給示範以及烹煮，同時也謝謝僑委會主辦台灣美食國際巡迴講座，活動對國民外交十分有助益。

賴銘琪表示，台菜國宴總讓人留下深刻印象，希望透過美食巡迴講座的料理示範教學，也藉著推廣台灣美食，開拓海外美食商機，吸引外國人來台觀光，活絡國內經濟。

莊雅淑指出，今年活動是以「饗宴美食，遇見台灣」為主題，美西地區主廚劉宜嘉為台北福華大飯店江南春餐廳主廚，助理講師為陳俊毓。兩位專精台灣小吃及中式創意料理，曾多次獲得美食獎牌，而且教學經驗也相當豐富，希望藉由僑委會臺灣美食國際巡迴講座，結合僑界力量共同推動美食外交，讓更多人看見臺灣。

Sue Zwahlen歡迎大家來到莫德斯度，並表示兩位主廚的到來讓我們大家相聚在一起，也感謝大廚提供我們美味可口的食物，同時也為我們展示烹飪食物，她相信這是一個很有趣的活動，來賓可享用臺灣美食，認識台灣。當日示範的菜餚有台式炒米粉、芥末拌西芹、 核桃脆皮牛肉 、油淋子雞、無錫排骨等多項料理。每道料理皆色香味俱全，獲得在場人仕一致的讚揚與掌聲。

「2022年台灣美食國際巡迴講座」美西地區9月3日抵達中加州莫德斯度（Modes...
「2022年台灣美食國際巡迴講座」美西地區9月3日抵達中加州莫德斯度（Modesto），全體成員合影留念。（金山灣區華僑文教中心提供）
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、斯郡華人聯...
駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑、斯郡華人聯誼會會長劉惠吟莫德斯度市長Sue Zwahlen等人合影。（金山灣區華僑文教中心提供）

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