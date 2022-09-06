「太陽底下能煎雞蛋 」華人歎 灣區天氣向鳳凰城看齊

灣區高溫天氣持續。（記者劉先進 ／攝影）

灣區高溫 天氣持續，東灣核桃溪市（Walnut Creek）最高溫119華氏度，丹維爾（Danville）120度，康柯德（Concord）和布利桑頓（Pleasanton）最高溫110華氏度。華人 林先生表示，以前總是聽說鳳凰城高溫，市民可以在戶外煎雞蛋 。這次高溫天氣，他特地嘗試了下，雞蛋果然快熟了。「加州本來天氣很舒服，沒想到氣溫也像鳳凰城看齊，太陽底下能煎雞蛋。」

灣區這一波持續時間長，部分地區高溫破紀錄。為了避暑，華人八仙過海、各顯神通。有人去海灘邊吹風，有不少人選擇待在家中吹空調。林先生家中空調馬力全開，還要吃水果降溫。他表示，以前看新聞，總是聽說亞利桑那州鳳凰城高溫如何如何，市民可以在戶外煎雞蛋。這段時間待在家中，熱得無聊，忽發奇想，所以5日下午將平底鍋放在陽台上，打了個雞蛋在鍋中，沒過多久，雞蛋熟了一部分。不過，因為太陽快下山，當天高溫天氣接近尾聲，所以又將平底鍋拿回家。「如果白天最熱時出去煎，保證能熟透。」

高溫不只能煎雞蛋，也促使更多人加裝空調。華人地產經紀田霞6日說，因為天氣越來越熱，東灣海沃（Hayward）不少連棟屋(townhouse)租客在家中新安裝台式或移動式空調，本來沒有製冷設備的連棟屋裝空調的比例，增加到20%。

田霞平常除了出售房屋，還幫客戶打理出租業務。她分析，在東灣海沃一帶，有很多連棟屋。以往天氣並不是很熱，房屋中幾乎沒安裝空調。但隨著氣候變遷、溫度升高。目前有很多租客實在頂不住高溫，選擇在家中安裝移動式空調或台式空調，應對酷熱。「就個人遇到的情況看，租客新加裝空調的比例，佔20%。」

華人Christina就住在連棟屋內。她說，今年的高溫非常罕見，她選擇整天不出門，風扇狂吹人，多吃冷飲避暑。也看到過親友家安裝移動式空調，但經瞭解發現，這種空調噪音很大，「白天在家上班太吵，晚上也吵得睡不著覺，所以不准備裝。」