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住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
供電公司PG&E輪流斷電計畫受影響區域（圖片取自公司官網）
供電公司PG&E輪流斷電計畫受影響區域（圖片取自公司官網）

加州持續的熱浪讓居民們連連叫苦，聖荷西市在周二下午5點的溫度甚至達到106華氏度。更令部分居民絕望的是， 在炎熱的天氣裡，加州電網運營商不堪重負，紛紛選擇輪流給居民停電。

根據太平洋瓦電（Pacific Gas & Electric，PG&E）官網的解釋，輪流停電是指從一個區域到另一個區域的電力中斷，因此沒有一個社區會長時間停電，旨在減少需求並保持電網可靠性。短暫的供電中斷可防止更長和更大規模的供電中斷。

由於供電緊張，太平洋瓦電通知了52萬5000名客戶，在周二下午的4至9點會實施輪流停電計畫，每個輪流到的區域會被斷電1-2小時。

據了解，在南灣郵編為95050, 95129，95014，95117等區域的居民在這個炎熱的下午遭遇了停電。另外郵編為95131和94539的區域還斷了網。

孕婦由於激素和新陳代謝加快等原因，相比普通人更怕熱。一名坐標在95129區域的孕婦潘鬱欣的家裡也斷電了，她感嘆道，「外面像烤箱一樣！」作為一名懷孕37週的孕婦，她只能挺著孕肚，到丈夫的公司吹冷氣以及喝冷飲。

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