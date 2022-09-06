我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

憂Fed更激進 那指連跌7日

矽谷媽接下朋友咖啡店 為慢飛天使找出路

數位編輯孫愛薇／灣區即時報導
朋友咖啡店內擺設特殊兒的精美作品提供選購。（數位編輯孫愛薇／攝影）
朋友咖啡店內擺設特殊兒的精美作品提供選購。（數位編輯孫愛薇／攝影）

擅長料理烹飪的邱蕙君（Roxana Chiu），陪伴照顧自己的二寶特殊兒之餘，也常常展現令人驚豔的料理作品，被朋友們稱讚心靈手巧，看過的料理就可以做出來的她，被華人特殊兒童之友協會（FCSN）找上，希望邀請她來做店長為特殊兒開設職訓咖啡店「Friends COFFEE & TEA」，提供更多的特殊兒童成人後的職業訓練。

Roxana 一開始感到很徬徨，因為自己從來沒有開過店，但內心希望能為自己的孩子與其他特殊人士盡一份力量，以邊做邊學習的心態接下了店長的職務。

接下咖啡店後，Roxana才發現事情比想像中還要複雜多，原本希望可以用簡單易學的咖啡膠囊教特殊兒泡咖啡，但了解後才知道政府規定非常嚴格，必須使用商業型的咖啡機，店內咖啡機背後的牆面，還需要加裝不鏽鋼板，導致一整排的流理台與咖啡吧檯需打掉重做，水管電線都重新拉線。水電裝修加上執照核准，又延遲了半年多，咖啡店才在 2018 年4月正式營業 。

沒想到開店不到兩年，就因為疫情關係被迫暫停一年半，好不容易等到政府放鬆疫情限制，咖啡店才在2021年7月重新開張，但今年開始原本在店面旁的空地大興土木，大型的施工圍欄與機具擋住了咖啡店的招牌，來客量又下滑不少，幸好咖啡店一直都是有老顧客支持，縱然施工不便老顧客仍舊前來消費，也有很多熱心的朋友口耳相傳在網路上幫忙宣傳，Roxana真心感謝這些一路支持咖啡店的客人朋友們。

咖啡店雖然是門面，但後面其實還相連著特殊兒的職訓教室，烘培教室就在其中，特殊兒製作的烘培餅乾直接拿到前面的店面賣，分蛋失敗的作品也成了店裡的三明治夾蛋，而三明治不只夾蛋還搭配著肉鬆，台灣味三明治也就成了店面招牌，這些都是Roxana的創意之作。

親自打點著咖啡店店內布置的Roxana，規畫出一整區特殊兒作品的展示區，各式各樣孩子們的創作被細心的擺放在層架上展示，每個作品的旁邊放上創作者的照片與說明，讓來客可以了解每個作品背後的故事，Roxana表示，這些特殊兒的繪畫與陶土作品是非常棒的，希望大家可以一起來欣賞孩子們所看到的世界。

店長Roxana表示，如果遇到特殊兒店員為客人結帳，希望能給孩子多一點耐心，謝謝所有支持鼓勵他們的人，讓華人特殊兒童之友協會(FCSN)所經營的「 Friends COFFEE & TEA」成為特殊兒快樂發揮的舞台。

咖啡店熬過疫情重新開業，卻遇上隔壁空地大興土木。（數位編輯孫愛薇／攝影）
咖啡店熬過疫情重新開業，卻遇上隔壁空地大興土木。（數位編輯孫愛薇／攝影）
夾著肉鬆與特殊分蛋失敗的煎蛋，成為店內的招牌三明治。（數位編輯孫愛薇／攝影）
夾著肉鬆與特殊分蛋失敗的煎蛋，成為店內的招牌三明治。（數位編輯孫愛薇／攝影）
Roxana在做中學，擔任起FSCN的特殊兒職訓咖啡店店長。（數位編輯孫愛薇／攝...
Roxana在做中學，擔任起FSCN的特殊兒職訓咖啡店店長。（數位編輯孫愛薇／攝影）

咖啡 疫情 華人

上一則

矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

下一則

住戶注意 北加熱浪創高溫 各區開始輪流停電

延伸閱讀

李昇基「依法相愛」 李世榮直呼幸福

李昇基「依法相愛」 李世榮直呼幸福
東方果蠅聖荷西市現蹤 矽谷啟動緊急行動

東方果蠅聖荷西市現蹤 矽谷啟動緊急行動
矽谷巴洛阿圖 驚傳女搭車遭性侵

矽谷巴洛阿圖 驚傳女搭車遭性侵
以色列格鬥術 矽谷媽媽開課教幼童

以色列格鬥術 矽谷媽媽開課教幼童
矽谷台美產業科技協會年會 9月10日登場 聚焦疫後商機

矽谷台美產業科技協會年會 9月10日登場 聚焦疫後商機

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12

機上9人1童 西雅圖水上飛機墜毀 已發現1遺體

2022-09-04 23:12
舊金山在灣區擁有最高比例的遠程工作型態，並且大多數集中在市中心。城市空心程度比聖荷西及屋崙更嚴重。(Getty Images)

上班族不願回辦公室工作 灣區市中心商家慘

2022-09-06 14:24
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
灣區連日酷熱，華人想盡辦法降溫避暑，。有人到海灘邊散步。（市民Alvin供圖）

灣區熱爆 屋裡空調+電扇、訂酒店避暑 華人消暑各出奇招

2022-09-06 02:20
灣區房屋價值的7月分月度跌幅全美最大。房地產專家指出，首要因素是灣區為全國房價最昂貴地點，買家可承受範圍已屆臨界點。(Getty Images)

灣區房市降溫 7月房價跌幅全美最大

2022-09-04 02:05

超人氣

更多 >
59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽

59歲李連杰回春陪逛街 女兒穿中空裝絕美好身材不輸媽
何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲

何時申領社安金最有利？專家不建議等到70歲
沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線

沈月盡得邱淑貞遺傳 驚人上圍超豐滿秀傲人曲線
田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年
快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包

快看世界／這四樣東西在美國曾經免費 現都需掏腰包