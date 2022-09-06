矽谷媽接下朋友咖啡店 為慢飛天使找出路

朋友咖啡店內擺設特殊兒的精美作品提供選購。（數位編輯孫愛薇／攝影）

擅長料理烹飪的邱蕙君（Roxana Chiu），陪伴照顧自己的二寶特殊兒之餘，也常常展現令人驚豔的料理作品，被朋友們稱讚心靈手巧，看過的料理就可以做出來的她，被華人 特殊兒童之友協會（FCSN）找上，希望邀請她來做店長為特殊兒開設職訓咖啡 店「Friends COFFEE & TEA」，提供更多的特殊兒童成人後的職業訓練。

Roxana 一開始感到很徬徨，因為自己從來沒有開過店，但內心希望能為自己的孩子與其他特殊人士盡一份力量，以邊做邊學習的心態接下了店長的職務。

接下咖啡店後，Roxana才發現事情比想像中還要複雜多，原本希望可以用簡單易學的咖啡膠囊教特殊兒泡咖啡，但了解後才知道政府規定非常嚴格，必須使用商業型的咖啡機，店內咖啡機背後的牆面，還需要加裝不鏽鋼板，導致一整排的流理台與咖啡吧檯需打掉重做，水管電線都重新拉線。水電裝修加上執照核准，又延遲了半年多，咖啡店才在 2018 年4月正式營業 。

沒想到開店不到兩年，就因為疫情 關係被迫暫停一年半，好不容易等到政府放鬆疫情限制，咖啡店才在2021年7月重新開張，但今年開始原本在店面旁的空地大興土木，大型的施工圍欄與機具擋住了咖啡店的招牌，來客量又下滑不少，幸好咖啡店一直都是有老顧客支持，縱然施工不便老顧客仍舊前來消費，也有很多熱心的朋友口耳相傳在網路上幫忙宣傳，Roxana真心感謝這些一路支持咖啡店的客人朋友們。

咖啡店雖然是門面，但後面其實還相連著特殊兒的職訓教室，烘培教室就在其中，特殊兒製作的烘培餅乾直接拿到前面的店面賣，分蛋失敗的作品也成了店裡的三明治夾蛋，而三明治不只夾蛋還搭配著肉鬆，台灣味三明治也就成了店面招牌，這些都是Roxana的創意之作。

親自打點著咖啡店店內布置的Roxana，規畫出一整區特殊兒作品的展示區，各式各樣孩子們的創作被細心的擺放在層架上展示，每個作品的旁邊放上創作者的照片與說明，讓來客可以了解每個作品背後的故事，Roxana表示，這些特殊兒的繪畫與陶土作品是非常棒的，希望大家可以一起來欣賞孩子們所看到的世界。