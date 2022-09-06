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矽谷媽帶特殊兒一打一勇闖異國旅行

數位編輯孫愛薇／灣區即時報導
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）
因錢包被偷，Roxana帶著女兒與行李，獨自在法國馬賽車站轉車。（Roxana提供）

邱蕙君（Roxana Chiu）的第二個孩子小捷兒是特殊兒，但是Roxana完全沒有特殊兒家長常有的憂愁，她每天為自己與孩子仔細打扮，為小捷兒梳好頭髮、別上髮夾。Roxana說，孩子已經是特殊兒，媽媽更有義務讓她漂漂亮亮、活得開心。Roxana甚至自己帶著小捷兒勇闖多國旅行，不讓身體障礙剝奪更多的人生快樂。

Roxana在1989年和先生來美，輾轉到矽谷定居，連著兩、三年生下老大與二寶，由於先生工作忙碌，她幾乎是一打二的照顧著兩個寶寶長大。然而二寶小捷兒 一出生時，她就發現老二與其他孩子不太一樣，一出生就全身特別鬆軟，一般嬰兒的七坐八爬在小捷兒身上，也未曾發生過，在公園推著嬰兒車散步時，她發現躺在嬰兒推車上的寶寶，竟會軟趴趴地從推車上滑下來。

Roxana帶著小捷兒輾轉在醫院間，從骨科到腦神經科，物理治療到早療課，她不想讓先生擔心家裡的事情，自己一肩扛起孩子的求醫與復健，通常是懷裡抱著一個，手裡牽著一個，帶著孩子在醫院裡做各項檢查，然而這些檢查都沒辦法給小捷兒一個診斷名稱，最後只能被歸類在智能與身體障礙（Mental Retardation）。Roxana說，因為無法被歸類在任何一個病症裡，許多復健跟醫療都是摸索前進，沒有一個參考模式可以走。

最後Roxana不再執意追求診斷答案，她不希望孩子繼續受到檢測的辛苦，她覺得就算孩子不是正規發展，也不應該剝奪她小小心靈的快樂成長。

小捷兒一直到三歲多才能扶站起來，在三歲前全都是在地上爬，不然就是被抱著。Roxana說，以前自己覺得只要努力什麼都可以達成，孩子的成長更是理所當然的發展，然而小捷兒的成長讓她知道，很多事情不是理所當然，在小捷兒身上每個小階段都需要練習再練習 ，有了這麼一個不同於常規的孩子，讓Roxana了解需要更多的包容與等待給發展遲緩的特殊兒。

不願意被孩子的現實狀況限制，Roxana照常帶著小捷兒外出用餐與旅行，每個節日與生日都認真的準備著，讓生活充滿著儀式感。為了鼓勵其他特殊家庭也跨出外出這一步，她協助規畫特殊兒團體巴士旅行，也經常與其他特殊兒家庭相約一起出遊，足跡遍布全灣區

Roxana說，她盡可能的不要因為特殊兒關係，限制原本想要的生活模式，努力地去做所有原本想做的事情，而且是不怕麻煩的帶著自己「與眾不同」的孩子去做。

她不只在灣區旅行，Roxana不怕辛苦的帶著小捷兒勇闖十幾個國家 ，歐洲、亞洲各國都有母女倆人曾踏足的回憶，帶著特殊兒旅行的途中遇過很多事，比如在西班牙被偷了所有的錢跟護照，無法登上原本計畫的遊輪，Roxana 只好帶著小捷兒，被迫留在巴塞隆納，重新辦理護照證件，再想辦法用身上僅有的一張信用卡，追上遊輪。

在倫敦旅遊時也曾因孩子突然緊張不願意下地鐵車廂，Roxana說，那時以為已經要錯過下站時間，結果還好有熱心乘客大聲的喊叫：「有特殊兒需要時間下車！」因此工作人員讓地鐵停了五分鐘 ，讓她們母女可以有充裕的時間慢慢下車。

類似的狀況在旅行途中層出不窮，但這些挫折並沒有讓Roxana斷了帶著孩子旅行的念頭。她說，只因為一個信念 ，就算我的孩子跟別人不一樣，再多麻煩都不能阻擋我們追求豐富彩色的生活。Roxana想對其他特殊兒家長說：「不要害怕、不要被打敗！是的，也許你的孩子與眾不同，也許需要面臨更多的波折、更多異樣的眼光，但只要我們不放棄，我們的人生還是可以是彩色的。」

不畏辛苦帶著特殊兒獨自旅行，在歐洲維也納留下回憶。（Roxana提供）
不畏辛苦帶著特殊兒獨自旅行，在歐洲維也納留下回憶。（Roxana提供）

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