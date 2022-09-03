北加「米爾」野火延燒1620公頃 已控制約20%火勢

加州威德市Shastina湖一處民宅2日被野火焚燒。(美聯社)

北加州 地區野火竄燒後迅速蔓延，截至今天上午，約1620公頃土地遭這波野火吞噬，數千名居民被迫疏散撤離，部分居民甚至受傷。

路透報導，這場當地稱為「米爾大火」（Mill Fire）的野火，昨天開始在沙加緬度（Sacramento）以北近370公里處竄燒。加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection）表示，截至今天上午，這場野火已控制約20%。

當局表示，據報約100棟房屋和建築遭野火燒毀。

加州州長紐森 （Gavin Newsom）宣布錫斯基尤郡（Siskiyou County）進入緊急狀態。這場緊急宣布將有助於居民取得聯邦協助，並開放加州的相關資源。

紐森表示，這場大火已經造成民眾受傷和電力中斷，房屋受損，數以千計的民眾被迫疏散。

加州威德市居民戴夫羅傑斯，3日返回住家，只看到住了一輩子的房子被野火燒毀，不見來不及救出的兩隻寵物狗。(美聯社)

人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）指出，克拉瑪斯國家森林（Klamath National Forest）所在的錫斯基尤郡，人口約4萬4000人。

錫斯基尤郡魏德市（Weed）市長告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），野火從一處鋸木廠開始竄燒。

根據當地媒體和記者上傳推特的影片，顯示野火已燒毀魏德市一棟工業建築、林地，並蔓延至住宅區。

另一名為「山脈大火」（Mountain Fire）的野火，也同時在距離魏德市西北16公里處的加澤爾（Gazelle）延燒，目前僅5%的火勢受到控制，已有約375公頃土地成為焦土。

20多年來的乾旱和氣候變遷 導致的氣溫上升，造成加州地區更容易發生野火。以野火肆虐的面積來看，2020年和2021年是野火災情最嚴重的兩年。