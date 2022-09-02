我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業報告難解Fed升息之憂 股指連跌3周

快看世界／航班延誤、取消？你或可拿到這些補償

乾旱導致加州稻米產業受重創 近半稻田荒廢

記者江碩涵／中谷即時報導
今年受到乾旱嚴重影響，加州稻米產業遭受重創，一半以上的稻田都空了。（翻攝自戴維斯加大研究）
今年受到乾旱嚴重影響，加州稻米產業遭受重創，一半以上的稻田都空了。（翻攝自戴維斯加大研究）

加州乾旱問題嚴重，即便已經進入9月，仍有高溫熱浪即將來襲，逾3700萬的加州人都在忍受連續第三年的乾旱生活。根據戴維斯加大研究指出，原本在正常、非乾旱的時候，整個山谷的農民都將準備收穫水稻了，但今年受到乾旱嚴重影響，加州稻米產業遭受重創，一半以上的稻田都空了。

戴維斯加大農業經濟學教授史密斯（Aaron Smith）指出，由於缺水，加州只能按計畫種植 55% 的田地，然而東部的縣受到的影響小於西部縣，雖然布特縣（Butte County）由於地下水資源，僅損失了 17%的稻田，但柯魯薩縣（Colusa）損失了 84% 的水稻種植面積，格蘭縣（Glenn）損失了 75%的稻田。

根據本月1日發布的最新乾旱監測顯示，南加州沙漠的乾旱現象雖略有緩解，但其他地方沒有變化，加州40%以上的地區處於極度乾旱狀態，17%處於異常乾旱狀態，這也是乾旱監測系統能夠監測到的最乾旱的等級。

由於勞動節周末及後面幾天的高溫又將創紀錄，加州可能會在距離雨季還有數周的時候，更加陷入乾旱的問題。缺水嚴重損害了加州的農業，尤其是稻農。根據水資源部數據，水稻生產耗水量大，是加州第四大耗水作物。

根據史密斯分析，這些無法種植稻米的農田，大部分是閒置的，而不是休耕。他分析，休耕土地是「計畫性」讓土地休息，與閒置土地不同，閒置土地是指被阻止種植或不受控制的土地。

他分析，如果農作物歉收，農民可能可以從政府那裡獲得保險，由於現在缺水導致無法種植稻米，農民應該會有資格獲得保險理賠。

儘管種植面積有所減少，但史密斯分析預計，稻米產量不足並不會大幅推高米的價格。他表示，加州種植的稻米主要是用來做壽司的短米，即便加州的稻米歉收，但其實大部分的米都還是進口於其他國家。

史密斯分析，一旦乾旱結束，水稻的種植面積可能會反彈回升，不過隨著氣候變遷異常，很有可能今年開始加州的稻田將持續減少，而這也將成為未來幾年的氣候和農業趨勢。

根據本月1日發布的最新乾旱監測顯示，南加州沙漠的乾旱現象雖略有緩解，但其他地方沒...
根據本月1日發布的最新乾旱監測顯示，南加州沙漠的乾旱現象雖略有緩解，但其他地方沒有變化，加州40%以上的地區處於極度乾旱狀態，17%處於異常乾旱狀態。（翻攝自加州乾旱監測中心）
加州乾旱問題嚴重，即便已經進入9月，仍有高溫熱浪即將來襲，圖為以往秋季也將豐收的...
加州乾旱問題嚴重，即便已經進入9月，仍有高溫熱浪即將來襲，圖為以往秋季也將豐收的番茄田。（本報資料照片）

加州 保險 高溫

上一則

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

下一則

台灣美食巡迴恢復舉辦 矽谷僑胞擠爆會場

延伸閱讀

黛妃之死撼動王室 威廉、哈利王子繼承母親的平易近人

黛妃之死撼動王室 威廉、哈利王子繼承母親的平易近人
休士頓怒路男槍擊父子後逃逸 麥當勞收據露馬腳

休士頓怒路男槍擊父子後逃逸 麥當勞收據露馬腳
纏訟10年 遊民推落地鐵輾斃 MTA賠亞裔家屬75萬

纏訟10年 遊民推落地鐵輾斃 MTA賠亞裔家屬75萬
NBA／湖人靠他救？分析點出3關鍵 預測戴維斯為下季MVP

NBA／湖人靠他救？分析點出3關鍵 預測戴維斯為下季MVP
奧蘭多街頭又見濫射案 7人受傷送醫 槍手在逃

奧蘭多街頭又見濫射案 7人受傷送醫 槍手在逃

熱門新聞

「富比世」(Forbes)公布「2022年美國最佳大學排行榜」柏克萊加大今年與史丹福大學並列第二，榜首為麻省理工學院。圖為柏克萊加大校園。(Getty Images)

富比世大學排行 柏克萊加大跌落榜首 與史丹福並列第2

2022-09-02 02:12
北灣女子被發現與母親遺體同住超過一年。 （電視新聞截圖）

北灣女伴母遺體逾1年 警介入調查

2022-08-26 14:38
桑尼維爾派對槍擊命案Airbnb華裔屋主被市府和加州控告。(取自桑尼維爾市府官方臉書)

桑尼維爾派對槍擊案 Airbnb華裔屋主遭市府、州府控告

2022-08-30 02:16
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）

工作超載 矽谷公立醫院醫生叫苦 處於崩潰狀態

2022-08-27 14:51
被形容為妙手仁心、不幸遭遇劫殺的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）追思會1日舉行。（朋友供圖）

數百人參與屋崙牙醫徐麗麗追思會 兒憶母認真、慷慨

2022-09-02 02:20
籌畫近半世紀的加州最大水庫已開始成型，但隨著氣候乾旱與水資源短缺加劇，可能沒有足夠的水可注滿水庫。(Getty Images)

加州最大水庫成型 沙加緬度河卻沒有足夠的水注滿 

2022-08-26 23:33

超人氣

更多 >
日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行
好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？

好市多檢查客戶結帳收據 為何每年可省下28.5億？
范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍

范冰冰40歲好身材全曝光 「西裝裡面沒穿」洩驚人上圍
「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵

「鬥雞眼又裂嘴」奶貓太醜沒人要 她暖心收編變絕美喵
4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回

4款木耳驗出沙門桿菌 銷售15州 急召回