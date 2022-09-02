台灣美食巡迴恢復舉辦 矽谷僑胞擠爆會場

義工於廚師在廚房內準備佳餚，讓與會僑胞一起品嚐。（記者李榮／攝影）

中華民國僑務委員會為協助美西地區僑營餐飲業提升經營實力及創業，並配合推動台灣美食 國際化、行銷台灣美食品牌形象，今年在疫情 趨緩之後，恢復舉辦2022年美西地區台灣美食國際巡迴講座。金山灣區 「媽媽教室」2日承辦台灣美食國際巡迴講座，吸引約250人到場。為了防疫這次每桌只安排8人，但因為有意參加人數眾多，許多僑胞向隅，連候補第一名都只能待在門外無法進場，顯見參與的熱絡程度。

僑委會介紹，這次的講座廚師為台北福華大飯店江南春餐廳主廚劉宜嘉，助理講師為陳俊毓助。兩位人專精台灣小吃及中式創意料理，曾多次獲得美食獎牌，而且教學經驗也相當豐富。

當天在媽媽教室的教學，主題訂為「中秋佳節系列創意美食」，菜餚包括：春花秋月何時了（煙燻鮭魚、墨魚菊花) 、不知秋葉落誰家 (鮮蝦、蟹肉鬆、美生菜)、暗藏秋色吐金珠（蟹黃海鮮盅)、田野金秋饗饌玉（核桃仁、雪花牛肉、酥脆口感)、金縷衣裳雀秋收（素黃雀) 、秋蟹肥美米糕香（台式古早美味米糕）、秋風起兮白雲飛（蘇式中式月餅)、八月桂花暗飄香（桂花醋飲)、金樽醇酒相對月（火焰冰淇淋）等。

到場參加的舊金山經文處長賴銘琪表示，美食也是外交的一個途徑之一，僑委會每年都舉辦美食巡迴講座，展現台灣的軟實力，提供很好的橋樑。事實上，在從事外交工作多年的經驗發現，有時候藉由舉辦台灣美食的活動，更能成功邀請主流人士參加，「而且還把全家人都帶來，吃完了還讚不絕口。」

媽媽教室創辦人高玉麗指出，台灣美食廚藝巡迴講座深受僑胞喜愛，但因為新冠肺炎疫情關係，已有三年沒舉行。這次恢復舉辦，大家都非常興奮，可能也因此報名情況特別踴躍，響應熱烈。

僑教中心主任莊雅淑指出，美食是台灣最吸引人的特色之一，除受疫情影響外，僑委會每年都會舉辦國際巡迴講座推廣台灣美食，同時為海外僑營餐廳提供諮詢服務。今年活動是以「饗宴美食，預見台灣」為主題，遴派國內重量級主廚前交流。

她進一步介紹，僑委會舉辦美食巡迴講座希望能有三大效益，第一是促進台灣美食商機交流。因為除了示範教學，美食巡迴主廚並提供餐飲業諮詢服務，輔導海外僑營餐廳業者發展，促進國內外美食產業商機連結，將台灣美食產業拓展海外。第二是結合台灣美食推動到台灣觀光，「不少國際友人吃過台灣美食就會想要長居久留，因此透過美食行銷台灣，也藉由相關活動邀請當地主流政商人士及僑胞共同參與，讓大家更加了解台灣精緻美食文化。」

另外，莊雅淑也說，美食也是推動僑民外交的途徑，藉由舉辦廚藝教學示範，讓旅居海外僑胞及當地主流社會友人學習台灣美食料理，廚師利用當地食材呈現原汁原味台灣料理及特色小吃，讓僑胞身處異鄉仍能就地取材，留下珍貴食譜，也建立台灣美食新形象。