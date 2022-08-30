舊金山灣區搭僑計畫首邀台灣留學生 了解僑務文化

賴銘琪處長肯定了北加州大專校聯會、僑務委員會搭橋活動的成功。 （記者李怡/攝影）

29日下午，舊金山灣區 「台灣青年海外搭橋計畫」團體，拜會台灣駐舊金山經濟文化辦事處，經文處各代表就海外僑務工作進行分享，隨團海外青年學員分享了本次的參團心得和收穫。參訪一行人受到經文辦事處處長賴銘琪與同事們的熱情接待與歡迎。

為增進台灣青年對政府僑務工作的認識及拓展國際視野，並建立與海外僑界的人脈鏈結。僑務委員會綜合規畫處推動「臺灣青年海外搭僑計畫」，早先是選送國內大專校院優秀在校生，前往海外參訪見習，計畫方案執行以來，普遍獲得海內外各界人士及國內大學生的好評。

但由於近三年來疫情造成的影響，使得台灣學生前往海外受到限制。從2022年起試行轉型為，邀請舊金山灣區的台灣留學生參加，並由在地駐外人員輔導僑團辦理該計畫活動。

本次活動是金山灣區僑教中心協輔北加州 中國大專校友會聯合會籌辦，並擴招此間來自台灣符合資格的留學生，共計有12名報名，學員分別來自史丹福大學、聖荷西州大、 Santa Clara University、De Anza College等灣區高校。

由北加州中國大專校友會聯合會負責規畫，在舊金山灣區4天的活動行程。活動內容包含四大核心面向：僑務見習，拜會駐舊金山辦事處及參訪金山灣區文教服務中心；連結主流，拜會華人從政代表及主流政、商、教育機構與人士活動； 僑青交流，與僑青及僑青團體跨域交流；職涯發展，僑臺商經驗分享、就業職場講座。

賴銘琪表示，本次的活動是非常成功的，從參團學員們的心得分享可以看出，他們的經歷是非常愉快且有很大的收穫，希望青年學子們可以通過本次活動的所聽所看所想融會貫通，這樣對各位學子以後的學業事業都會大有裨益，才不會辜負本次活動策劃和陪同人員們的用心。

四位心得分享的學子王鵬喆、侯凱壬、齊彥安、黃瑋驊均表示，參加本次活動很有意義，加深了對舊金山灣區僑界、政界、商界、文化界的了解，打開了眼界對於未來學業和職業的規劃很有幫助。且有前輩搭橋，以後的路會更順利。

北加州大專校聯會副會長陶翼青介紹，本次的搭橋計畫，除了讓臺灣青年親身感受僑胞在海外奮鬥的成功經驗，增進與僑界的連結互動，更促使其等瞭解政府僑務工作及海外僑胞推動公眾外交的成果，並促進僑社新世代與台灣青年互動交流，希望更多的青年才子加入學習互動。

隨團參訪的人員還包括，北加州大專校聯會會長林秀春、副會長陶翼青、財務長陳思如、理事柯秀玫，僑務委員會主秘張良民、僑務委員會綜合規劃處綜合規劃處副處長高家富、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等。