聯邦貿易委員提醒 小心聯邦學貸相關詐騙

拜登 總統減免了部分聯邦學貸，相關借款人可以通過其貸款 服務機構免費申請學貸減免。聯邦貿易委員（the Federal Trade Commission）提醒群眾，犯罪分子可能會利用這一時事熱點，從毫無戒心的受害者那裡騙取財物或個人信息。

聯邦學生債務減免是可用的，但藉款人必須與其貸款服務商合作，並遵守教育部概述的規範才能獲得減免資格。任何聲稱可以迅速幫助借款人還清債務的公司都可能是詐騙 團體。詐騙團伙的話術都是經過精心設計和編排的。沒有人可以讓你提前獲得學貸減免，或保證你獲得減免的資格。

詐騙可能會以任何規模和形式出現，與時事有關的騙局很有可能出現，包括新冠補助金和拜登學貸減免等。根據以往的經驗，這些詐騙團伙可能會要求受害人預先支付服務費用，要求受害人提供個人信息（包括聯邦學生援助ID，密碼或社會安全號碼等），並要求受害人對一項看起來極其「划算」的交易迅速做出決定。另外值得注意的是，貸款服務機構也不會要求借款人提供身份證明並以電子方式簽署相關文件。

確實，一些信譽良好的企業可能可以協助借款人輕鬆完成所需的申請流程。但是，如果企業在代表借款人執行任何操作之前要求付現金，這便很有可能是一種欺詐行為，需要引起重視。在提供服務之前向顧客收取服務費是違法的。

學貸減免詐騙分子可能會通過電話、短信、電子郵件、社交媒體或其他在線平台聯繫學生。誤導學貸借款人向他們提供敏感的個人信息或錢財，並利用這些信息拿走屬於他們的援助資金，甚至竊取他們的身份進行其他犯罪活動。

建議學生貸款借款人始終通過自己的學生貸款服務商開始申請這項計畫。貸款服務商通常是處理學生貸款詐騙、債務和救濟計畫的最佳場所，並且他們經常提供免費服務，如延期付款、較低月付等。借款人在做決定之前，最好通過Studentaid.dov 以及貸款服務機構確認具體情況。