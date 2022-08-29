APAPA實習生3個月收穫豐 亞裔青年學到書本沒教的事

實習生代表及參與實習計畫的民選官員代表合影留念，APAPA佛利蒙分會主席邱佩芝(右一)、APAPA佛利蒙分會副主席邵陽(左一)、APAPA全國實習主席Andrew Kim(右三)。(記者熊移山╱攝影)

亞太公共事務聯盟（Asian American Public Affairs Association, APAPA）佛利蒙分會，夏季實習結業式日昨在聯合市舉行，阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）、佛利蒙市市長高敘加、APAPA全國實習主席Andrew Kim，及王婉君、陳建芬等多位僑領都到場觀禮並頒發結業證書。實習生代表上台講述三個月的實習成果，表示看到及學到的事務都是在學校書本上沒有的，讓他們對「政治」有了進一步的了解。

APAPA佛利蒙分會副主席邵陽表示，APAPA在全美長期以來透過增強領導力及積極參與社區活動，提升亞太裔青年進入主流社會而努力。佛利蒙分會每年暑假都會開放20名灣區11年級到大一的學生，進入東灣及南灣各級民選官員辦公室實習，讓亞裔 青年能提前接觸主流社會，學習了解公部門的運作。

Andrew Kim表示，全美亞太裔人口占6%，但是民選官員卻只占0.1%左右，可見這一個成長空間還非常大。

高敘加指出，全美亞裔的民選官員九成是在加州 ，自己就是佛利蒙市60多年來首位亞裔女性的市長。她期望第二代或第三代的亞裔青年雖不一定要參政，但是一定要學習站出來將自己的聲音傳達到主流社會，也期許接下來的實習生不要是因為學校的資歷才來實習，應該要抱著學習的態度來加入。

Homestead高中12年級學生游舒欣(Tiffany Yu)表示，自己是到庫市魏虹議員辦公室實習，三個月的實習才了解兩年多的疫情 ，影響了很多家庭的正常生活，還看到議會如何開會、官員如何與民眾交流以及傾聽的重要。

Harker高中12年級的黃祖光(Jacob Huang)，則是在聖他克拉拉縣第3區議員李洲曉辦公室實習。未來有意踏入政壇的他，覺得三個月的實習開啟他從政的大門，除了了解要如何做一位官員，也發現溝通的重要。