灣區台灣社團呼籲 美應修改「一中政策」

多社團共同呼籲，台灣應該加入聯合國；美國也應修正一中政策。（記者李榮／攝影）

針對中國近日動作頻頻軍事演習，並且意圖測試封鎖台灣的可能，灣區 多個社團27日在金山灣區僑教中心舉辦「聲援台灣加入聯合國 」的記者會，呼籲僑界聯合美國主流，推動台灣加入聯合國。眾人也強調，美國的「一中政策」其實造成模糊與困擾，或已不合時宜，「美國應該修改一中這側、補強台灣關係法，並且讓台灣加入聯合國，台灣才不會總是被國際孤立。」

活動由僑務委員李漢文召集，包括南灣台灣同鄉會、北加州台灣論壇、聖荷西急難救助協會、台中-庫比蒂諾友誼城市協會、傅紅玉基金會等組織，以及多位年輕社區代表共約30人參加當日活動。

「海外的支持，是台灣的民主力量。」召集人李漢文表示，國際局勢一年比一年嚴峻，像是今年就發生俄國攻打烏克蘭、中共 在軍事上持續騷擾台灣的重大事件，顯見國際上軍事威脅愈來愈頻繁，台灣必須趕快加入聯合國等國際組織。事實上，台灣在政治方面是民主的國家，民主進程已經有幾十年，經濟方面更是令人刮目相看，去年的GDP超過韓國，台灣又有優質高超的醫療水準與技術，半導體科技業更是全球重要供應鏈，「實在沒有被屏除於國際組織與非政府組織之外的理由。」

她認為，中國近來的軍事演習讓人看到台灣在地理戰略位置的重要性。而美國頻頻有政要訪台，也代表了美國對於台灣這個盟友的支持。然而，美國也應該進一步要補強台灣關係法，實質支持台灣。畢竟目前台美之間只有台灣關係法太顯薄弱，美國更應該修改「一中政策」，正式承認台灣的地位，並且幫助台灣加入聯合國。

北加州南灣台灣同鄉會會長周信結表示，中國軍演的作法可以說是「顯露出本質」，「什麼『和平統一』、『和平崛起』，都是假的，中共是要把對香港那一套拿到台灣。」國際間的盟友應該一起抵抗中共霸權，僑胞鄉親則應該扮演草根力量，向美國主流發聲。

周信結說，台灣內有人還在唱和中國、唱衰台灣，簡直吃裡扒外；但也有人像前聯電董事長曹興誠這樣的人，願意回到台灣、大額捐款給台灣，協助維持民主現狀。其實大家應該了解，民主不是天上掉下來的禮物，維持台灣好不容易得來的民主成就很不容易，是經過前輩長期的犧牲與奉獻才得來，千萬不能任意拋棄。

傅紅玉補充，台灣是一個國家，有完整政治體系，可以定期選舉總統、立法委員等民代，當然應該有資格加入聯合國。更何況，台灣對世界有很大的貢獻，無論是科技領域，還是近幾年幫忙抗疫，台灣都證明可以貢獻世界，台灣加入聯合國也可以制衡中共。

僑務顧問李萍萍則表示，雖然台灣內部常常是藍、綠背景不同者立場鮮明，但這次從中共發射飛彈騷擾台灣的情況可以看出，台灣內部的凝聚力還是很好，大家一起同仇敵看。事實上，她認為表達不同意見本就是民主的展現，「我 對台灣內部團結有信心！對於台灣加入聯合國也保持樂觀的期待，總有一天能加入。」

僑教中心主任莊雅淑則表示，第77屆聯合國大會即將開議，聯合國是國際事務協商的平台，「但是我們國家因為中共打壓，一直沒法加入。美國國會議長訪台，（中共）就開始一直藉口軍演。」她指出，台灣是世界上一股良善的力量，這兩年的疫情台灣為世界做了許多貢獻，無論是捐獻口罩還是協助防疫，台灣一直被排除在聯合國之外其實是國際的損失。

「爭取參與聯合國是一項長期性的艱鉅工作，現在挺台入聯的國家與人民愈來愈多，台灣不會因為至今尚未能加入聯合國就氣餒，將繼續藉由僑民外交的努力、政府透過邦交國的發聲，持續爭取國際輿論的支持和了解。」莊雅淑指出，感謝舊金山灣區僑界每年挺台入聯，各僑團相繼發起聯合聲明及行遊，僑界的社團領導人平時自發性接觸美國主流政界人士的草根外交力量挺台，令人感動。