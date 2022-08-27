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矽谷庫市市議員選舉8搶3 造勢起跑

記者熊移山／庫比蒂諾即時報導
現任市長蒲仲辰帶著兩位女兒宣布他將競選年底庫比蒂諾市學區委員。(記者熊移山／攝影)
現任市長蒲仲辰帶著兩位女兒宣布他將競選年底庫比蒂諾市學區委員。(記者熊移山／攝影)

南灣庫比蒂諾市(Cupertino)年底議員選舉將面臨8搶3的局面。27日上午，現任副市長趙良方(Liangfang Chao )與另外兩位候選人Steven Scharf、Govind Tatachari 在市府前廣場舉辦了一場造勢活動搶先起跑。現任市長蒲仲辰（Darcy Paul）也到場支持，並同時宣布他將競選年底庫比蒂諾市學區委員。

庫市本屆選舉一共有3位議員名額，分別是現任市長兩屆議員任期期滿、趙副市長尋求連任以及現任議員Jon Robert Willey放棄競選連任的空缺。趙良方表示，這兩屆的選舉可以看的出來投票率持續增加，所以代表著競爭越來越激烈，雖然有民意基礎但是也不能掉以輕心。她在現場也以關懷年長者以及綠化庫市為下一屆施政重點。

年底將轉戰學區委員的現任市長蒲仲辰表示，雖然目前學區委員是4搶3的局面，但是他還是希望藉由這個職位改善學區委員與民眾的關係，他特別強調今年的廢校以及學區委員罷免案鬧得沸沸揚揚，很大的原因就在於「溝通」，如果他當選，在做任何決策都會盡力將雙方的立場包含教師的情緒都考慮進去，避免不必要的衝突。

庫市議員總數為5位，議員任期為4年得連選連任一屆，今年改選3位，2024年將改選2位。市長及副市長是由5位議員每年進行推舉產生，議員薪資每月約730元(不含車馬費)。目前除了前面提到的三位候選人外，還有 Claudio Bono、J.R. Fruen、Moon Kyu Choe、Sheila Mohan、Yuko Shima 等五位候選人角逐3個席次。

現任副市長趙良方與另外兩位候選人在市府前廣場舉辦了一場造勢活動搶先起跑。(記者熊...
現任副市長趙良方與另外兩位候選人在市府前廣場舉辦了一場造勢活動搶先起跑。(記者熊移山／攝影)

學區 投票 罷免

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