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工作超載 矽谷公立醫院醫生叫苦 處於崩潰狀態

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）
聖他克拉拉谷醫療中心醫院宣傳圖（圖片截取自醫院官網）

聖他克拉拉縣一家公立醫院聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center）的初級保健醫生表示，他們的工作量從五年前開始增加。醫院資源減少，醫護人員精疲力竭，這不僅使醫生長期處於崩潰狀態，還嚴重影響到了醫生對病患的正常護理。

聖他克拉拉縣醫院系統的醫護人員對持續的工人短缺、過時的設備和沈默的領導人發出抗議。他們表示，長達數年的人員不足問題因新冠疫情而變得更糟，導致聖他克拉拉縣公立醫院的緊急服務平均等待時間長達8到14小時，數百名患者只能排長隊等候，普通的非侵入性醫療篩查需要等待數月時間才能進行，許多醫護人員不得不面對兩三倍的工作量。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院的初級保健醫生希望縣和醫院官員能夠採取行動，縮減他們的工作量，將標準改為：每人每天負責9名患者，並將分配給每位醫生的患者人數減少到1350名。但目前縣和醫院官員還沒有為此做出改變。

一位在該醫院工作超過 15 年的初級保健醫生說，「我真的很喜歡照顧病人，但這種工作量讓我質疑我是否想繼續在這里工作」。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院和診所首席執行官洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，醫院正在通過與醫生工會的合同談判來處理這個問題。

聖他克拉拉縣衛生部發言人肯德爾（Maury Kendall）並沒有正面回應記者對縣醫院醫護人員不足問題的提問。他表示，「為我們的患者提供的護理質量是縣衛生系統的首要任務，為此我們將繼續與我們的醫生和工作人員合作。 我們希望能與醫生們達成協議，讓醫院恢復正常運行」。

記者對肯德爾發起追問，希望能了解協議的具體內容，但縣衛生部拒絕回答。

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