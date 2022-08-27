聖荷西再獲HomeKey 5160 萬元 新增更多臨時住房

LifeMoves 前董事會主席史托克維爾(圖左)及CEO Aubrey Merriman在記者會上簡述了該項計畫的時程表和計畫。(記者熊移山/攝影)

聖荷西 市再從加州 政府的「家庭鑰匙」計畫（HomeKey）獲得 5160 萬元的經費。這個專案將利用南聖荷西市的Branham/Monterey街口的空地，預計開發204個建築單元，這也讓聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)承諾在年底完成1000戶臨時住房單元增加了20%的目標。

本次合作是市府與LifeMoves (臨時住房提供商)合作的專案，並有建商及工程團隊一起加入，建造的工法將與傳統建築不同，是將建築主體在工廠以模塊化生產然後在到建築基地上組合。市長李卡多表示，感謝州長紐森 的支持以及LifeMoves的協助，讓家庭鑰匙計畫能從收購旅館的方式進而成為短時間建造住宅單元。另外他也對前任LifeMoves 董事會主席史托克維爾(Joe Stockwell) 對市府的遊民計畫捐贈500萬元表達衷心的感謝。