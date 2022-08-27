聖荷西再獲HomeKey 5160 萬元 新增更多臨時住房
聖荷西市再從加州政府的「家庭鑰匙」計畫（HomeKey）獲得 5160 萬元的經費。這個專案將利用南聖荷西市的Branham/Monterey街口的空地，預計開發204個建築單元，這也讓聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)承諾在年底完成1000戶臨時住房單元增加了20%的目標。
本次合作是市府與LifeMoves (臨時住房提供商)合作的專案，並有建商及工程團隊一起加入，建造的工法將與傳統建築不同，是將建築主體在工廠以模塊化生產然後在到建築基地上組合。市長李卡多表示，感謝州長紐森的支持以及LifeMoves的協助，讓家庭鑰匙計畫能從收購旅館的方式進而成為短時間建造住宅單元。另外他也對前任LifeMoves 董事會主席史托克維爾(Joe Stockwell) 對市府的遊民計畫捐贈500萬元表達衷心的感謝。
史托克維爾也會記者會上表示，位於Branham/Monterey的專案將是加州Homekey計畫第二大的項目，目前規劃為三層樓式公寓建築每一個建築單元都是擁有自己的獨立空間，包含大門、臥室、浴室和寵物室，另外社區空間則包括共用廚房、洗衣房和辦公空間。如果一切順利這個計畫將在2023 年夏季完成。
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