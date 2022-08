矽谷第5屆少數婦女高峰會 多位僑領分享經驗

5位參賽者分別得到主辦單位頒發的5千及1萬元的獎金並與會長及評審合影。(記者熊移山╱攝影)

全美亞裔 總商會(National ACE) 與加州 亞裔商會(CAL ASIAN Chamber)日昨在聖荷西市舉辦第5屆少數婦女高峰會(Minority Womenlead - The next generation of innovators)。現場除了聚集了上百位亞裔婦女菁英及僑領互相分享個人經驗外,並且舉辦商業募資比賽,最後5位參賽者分別得到主辦單位頒發的5000元及1萬元的獎金。

加州亞裔商會主席方金萍(Pat Fong Kushide)首先以加州地主的身分致詞。她除了肯定女性在商會的貢獻外,也鼓勵女性在疫情 過後重新回到職場,開創事業,並鼓勵亞裔婦女將自己作品、工作、公司展現出來。

她指出,當天募資比賽就是由加州商會在多位候選人中選拔出五位參賽者,分別針對自己商業模式進行演說,爭取三位評審的青睞角逐贊助獎金。

全美亞裔總商會會長董繼玲致詞,首先感謝舊金山中華企業學會會長林美蓮、總商會理事陳鈞亞、林貴香總會長、賴淑娜創辦人、全球玉山科技協會陳潤吾以及灣區多位僑領,長期在加州對亞裔總商會的支持。她表示,全美亞裔商會是由200多萬家的商家組成,每年的總購買力超過1.3兆元,在主流社會中絕對是有影響力的組織。多年來總商會已經協助了超過6萬家的亞裔中小型企業,如何拿到合約、融資、提升生產力。在2年的疫情期間,一共撥款600萬元給中小企業主度過難關。

隨後的商業募資比賽由五位年輕創業家,分別為自己的產品做簡報,爭取評審對自家公司投入資金。他們的創業內容完全都不相同,從創建大學生販售個人商品的應用程式(APP)、為年長者補充水分的創新軟糖、經營在美亞裔網站提供客戶行銷、幫助弱勢團體子女開啟線上教學系統以及利用蘑菇製作出像肉乾口感的零食。

五位參賽者大多都已經有實體產品,就好比前往募資公司尋求資金協助,展示自己的產品及前景。在經過一個半小時的發表及問答之後,Patricia Garcia、Lanie Yeung、Gina Shi得到主辦單位頒發1萬元獎金,Alex Chester-Iwata與Lavanya Jawaharial 則獲得5000元獎金。