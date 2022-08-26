加州最大水庫成型 沙加緬度河卻沒有足夠的水注滿 

籌畫近半世紀的加州最大水庫已開始成型，但隨著氣候乾旱與水資源短缺加劇，可能沒有足夠的水可注滿水庫。(Getty Images)

沙加緬度以北70哩的科盧薩縣(Colusa County)水利機構聯盟，正在計畫建造加州 近半世紀以來的第一個大型水庫。大部分經費已到位，並獲得兩黨與州長紐森 支持，但隨著氣候乾旱與水資源短缺加劇，可能沒有足夠水可注滿水庫。

這項耗資40億元計畫，可將附近沙加緬度河(Sacramento River)水流引至牧場，並將水輸送遠到灣區與洛杉磯的城市及農田灌溉區。

然而，一封由加州監管單位26日寄出信函指出，水庫計畫官員被告知，他們的用水權申請不完整，因未能證明沙加緬度河有足夠流量可供取水。由供水商組織負責建造水庫機構的「地區項目管理局」(Sites Project Authority)有60天時間加強申請內容。

「加州水資源控制委員會」(State Water Resources Control Board)所提出的意見，不僅對水庫建造帶來挫折，也凸顯加州在維持3900萬人與近500億元農業供水，面臨挑戰。加州大多數河川與溪流已耗盡，部分地區包括魚類與野生動物在內的自然生物，皆因水源太少而逐漸減少。

隨著氣候變遷，越來越炎熱與乾燥，情況變得越來越糟。不過，計畫官員們表示，對申請水權仍充滿信心，因為此為推動水庫動工的最大障礙與最重要一步。

新水庫將提供150萬英畝的儲水空間，約為300萬戶家庭一年的用水量，這將是加州第八大水庫，也是自1970年代後期聯邦政府建造「紐麥勒尼湖」水庫(New Melones Lake)之後，第一個容量超過100萬英畝的水庫。

不過，長期以來，水庫提案批評人士質疑，建造更多水庫是否為明智之舉。包括環保人士、漁民與原住民 社區在內的反對者認為，水庫不會創造更多的水。居住在沙加緬度山谷地區的Winnemem Wintu部落首領司希克(Caleen Sisk)擔憂，缺水會導致水庫的水源稀少，烈日溫暖水源，導致有害藻類大量繁殖。

反對建造水庫人士更傾向在加州獲得儲水的替代方案，例如建造海水淡化廠、提供蓄水層補水與進行更多水循環利用，其也獲得紐森政府支持。