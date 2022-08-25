我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱紋身黑幫大白天劫車 華人嚇傻

研究：Paxlovid 65歲以下效用低…拜登已砸百億買藥

北加奧克蘭暴力飆 警局設遏制搶劫小組+建分局

記者劉先進／屋崙即時報導
屋崙警員最近頻繁開會，聽取市民心聲。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警員最近頻繁開會，聽取市民心聲。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進／屋崙報導

東屋崙小西貢社區（Little Saigon）暴力頻發，21日的搶劫中，60歲的屋崙華埠知牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪開槍殺害。事件震動社區。屋崙警局在24日的社區會議上表示，將加大在小西貢社區的巡邏，包括部署入室盜竊和打擊遏制搶劫小組，並準備設置小西貢社區分局。與會的越南商戶滿金（音譯，Vinny Manguyen）25日對本報說，一旦分局選定的大樓業主從市府獲得授權書，且更換新的鍵盤鎖、將外面玻璃塗上顏色，分局就能在一周之內開始運營。

疫情以來，小西貢社區的暴力犯罪層出不窮。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung），在家門口等待Uber送餐派單，遭人搶劫殺害。8月17日淩晨，60歲的亞裔婦女在家中睡覺被流彈擊中，幸虧沒有生命威脅。本報記者在社區內採訪時，多名商戶和住戶對頻繁的破車盜竊、搶劫暴力叫苦連天。

徐麗麗遇害事件，更是讓人憤慨。屋崙華促會（OCIC）還特地組織市民到屋崙市府門口示威，請市民發聲，希望民選官員真正投入資源解決犯罪。

曾與警局召開社區會議的越南裔商會主席詹尼弗·陳（Jennifer Tran）25日說，這幾天巡邏警車明顯增多。警方已表示，會從其他社區引入資源，在屋崙巡邏。「我們還需要瞭解屋崙警局如何工作，並真正改善社區和警局的溝通和協調工作，以便警方快速反應。」

滿金在東屋崙12街擁有一棟大樓，一樓有7個商戶，包含2家餐廳和律師等提供專業服務的商戶。五月、六月，他親眼看到四起搶劫。他說，本周開始，巡邏明顯增多。「昨天能在社區內見到很多警車和警員，我這輩子都沒一下子見到這麼多，走到哪裡都能看到。」

在6月的社區會議上，滿金曾表示，願意在自己的商業大樓免費提供一個房間，作為警局分局辦公使用。他說，經過最近一波的社會會議，已經決定在另外一個地址Cam Huong Sandwich所在大樓開設警局分局。原因是該位置比較偏僻靠裡面，警方希望低調一點，不法分子難以步行過來、從窗外槍擊。預計分局工作時間是一周七天，附近巡邏的警員有空可以去坐一坐、休息片刻。

滿金表示，目前還在準備分局開業的準備工作。首先，需要辦公室所在大樓業主，從市府獲得授權書，才能讓警方入駐。其次，大樓門鎖需要更換成鍵盤鎖。最後要將玻璃塗一層顏色，外部看不清楚內部情況。「一旦做好這個三個步驟，警方可以在一周內入駐。」

滿金說，目前還不清楚警方要巡邏多久，但答應盡可能的投入警力到小西貢社區，直到治安事態平靜下來。「我希望有更多警員巡邏。因為一旦顧客回歸街頭，犯罪分子又開始蠢蠢欲動，有了員警震懾就不一樣。」

疫情以來，小西貢社區的暴力犯罪層出不窮。（記者劉先進 ／攝影）
疫情以來，小西貢社區的暴力犯罪層出不窮。（記者劉先進 ／攝影）
與會的越南商戶滿金（音譯，Vinny Manguyen）說，一旦分局選定的大樓業...
與會的越南商戶滿金（音譯，Vinny Manguyen）說，一旦分局選定的大樓業主從市府獲得授權書，且更換新的鍵盤鎖、將外面玻璃塗上顏色，分局就能在一周之內開始運營。

屋崙 越南 暴力犯罪

上一則

談討高房價與居住意義 台灣導演短片矽谷電影節首映

下一則

海外華文媒體報導大獎 世界日報入圍10項 歷年最多

延伸閱讀

屋崙牙醫徐麗麗遇害 好友憶她：妙手仁心 不胡亂推薦昂貴方法

屋崙牙醫徐麗麗遇害 好友憶她：妙手仁心 不胡亂推薦昂貴方法
徐麗麗昔日同事：各族裔應聯手 對症下藥治犯罪

徐麗麗昔日同事：各族裔應聯手 對症下藥治犯罪
屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢
MLB／比場上火熱？運動家球迷疑觀眾席演「活春宮」

MLB／比場上火熱？運動家球迷疑觀眾席演「活春宮」
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

熱門新聞

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

2022-08-22 18:20
60歲的屋崙華埠知名牙醫、來自中國上海的徐麗麗（Lili Xu），被劫匪連開三槍，不幸遇害，震驚社區。（好友供圖）

屋崙華埠知名牙醫徐麗麗 6秒遭劫殺 車停路邊 匪徒行搶 3槍奪命

2022-08-23 02:20
十多年的伴侶Nelson Chia說，徐麗麗所有的業務都來自朋友介紹，因為人們信任她和她的工作。（視頻截圖）

屋崙名醫徐麗麗遭劫殺 伴侶悲痛 警公布特斯拉車照片盼緝兇

2022-08-24 02:20
南灣路邊一處插著房屋售出的牌子。（數位編輯孫愛薇／攝影）

南灣房價走低 晚三個月買價差近60萬 投資者伺機入場

2022-08-21 02:15
北加灣區台二代Christie申請大學時，一舉拿下史丹福大學以及東岸常春藤聯盟的哥倫比亞、普林斯頓及哈佛大學錄取通知，成為當年灣區高中界知名人物。（Christie提供）

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代曾錄取4名校

2022-08-16 22:24
30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

2022-08-24 19:17

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？

華婦當街脫衣 高呼「我是中國人」 對警張開雙腿 究竟為何？
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣
減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元

減學貸轉嫁納稅人埋單 專家：每人平均多繳2000元