屋崙名醫徐麗麗遇害 好友憶：她妙手仁心 總幫病人省錢

30多年的好友Cindy說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。是妙手仁心，名滿華埠。（Cindy供圖）

東屋崙 小西貢社區（Little Saigon）21日下午發生搶劫，60歲的屋崙華埠 知牙醫徐麗麗（Lili Xu）遭劫匪殘忍槍殺。30多年的好友Cindy 24日說，徐麗麗為人豪爽、熱心、不拘小節。醫術精湛，會採用適用而實惠的治療，不胡亂推薦昂貴的方法，幫著病人省錢。可謂妙手仁心，名滿華埠。

Cindy在灣區 某醫療系統任高管。她和徐麗麗是校友，分別在1988和1985年畢業於上海第二醫科大學（現為上海交通大學醫學院），Cindy熱情的叫徐麗麗師姐。她一家三代、六口人都在徐麗麗診所看病。兒子得知此事，震驚而悲痛，Cindy則接近崩潰。

Cindy了解到，徐麗麗當時和75歲的伴侶Nelson去事發地附近的按摩店按摩。徐麗麗車子停下來，到了目的地。她下車後斜背著包，劫匪車並排停下，繞過來搶劫。劫匪伸手拉了她的背包，隨後兇殘開槍，徐麗麗不幸遇害。「當時，Nelson在駕駛座上，事起倉促，根本來不及反應。」

Cindy說，徐麗麗為醫妙手回春，不僅能做基本的補牙，還能從事高端的口腔頜面專業手術，進行解剖和矯正。她從病人角度考慮，只使用實惠合適的治療手段，而非胡亂推薦昂貴的治療。不管病患有錢沒錢，徐麗麗都一視同仁。

Cindy以前在屋崙上班，距離徐麗麗的診所很近。有時去診所看病，徐麗麗在吃午飯，會熱情的招呼，「快過來吃飯！」。幾乎每次見面，徐麗麗都會送她一個小禮物。有一天，Cindy說，想在牙齒上做某個治療，徐麗麗當即笑罵拒絕，「幹嘛？你錢多了沒地方花？」

有朋友牙痛去診所看病，徐麗麗補牙後，只收取幾十元的材料費。徐麗麗對同行也無私幫助。有同學或以前同事來灣區考取牙醫執照，徐麗麗在家中招待吃住，傾囊相授考試要點，甚至讓人到診所實地操作，叫助理假扮病人，方便考試者練習。「很多人說同行是仇敵，但她從沒這麼想，總是熱心真誠的幫人。」

Cindy還駁斥了一些有關徐麗麗的謠言。「有人說她拋棄前夫，這是無稽之談。她1994年來美陪讀，先生在愛荷華州讀書，她帶著兒子，還刻苦學英文。兩人後來搬到加州，因前夫要回國發展，雙方才無奈分開。如今和伴侶Nelson相敬如賓，感情深厚。」

Cindy說，徐麗麗很喜歡笑。「我不開心，她來安慰說，沒事，笑笑就好了。這麼愛笑的一個人，為什麼碰到這樣的事？」