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紐森民調52% 共和黨想贏得加州州長「只能靠神蹟」

編譯組／綜合23日電
年底大選，加州州長紐森（左）對決共和黨籍的達勒（右）。（美聯社）
年底大選，加州州長紐森（左）對決共和黨籍的達勒（右）。（美聯社）

2022年底的加州州長之爭，現任州長紐森（Gavin Newsom）獲得52%的選民支持，共和黨籍對手達勒（Brian Dahle）僅25%，未決定者僅19%，如果到11月之前沒有發生什麼重大事件，依照加州長達50多年的前例，紐森應該能夠贏得連任。

柏克萊加大（UC Berkeley）政府研究院（Institute of Governmental Studies）獲得洛杉磯時報支持的民調，進行時間為8月9日至15日，樣本數為9254位合格選民，民調同時以英語、西語進行，誤差在正負2個百分點之內。

柏克萊政府研究院共同主任席克勒（Eric Schickler）說：「鑑於民主黨在加州具有的優勢比共和黨強大得多，紐森獲得連任的勝算很高。」

紐森施政滿意度同步回升，達到53%，是2020年新冠爆發以來的次高。但值得紐森擔憂的是，52%的選民覺得加州正在朝錯誤的方向前進，僅40%覺得方向正確。紐森獲得大幅肯定的項目包括環境議題與對抗氣候變遷、新冠的防疫措施，以及保護人工流產權。

政府研究院民調主任迪卡米洛（Mark DiCamillo）說，加州選民對全美政治的反感度更高，74%的人認為方向錯誤，代表選民並不認為高通膨、高油價與經濟衰退風險，超出加州政府所該負責的範圍。

紐森最主要的優勢來自歲收超收1014億元，迪卡米洛強調，只要加州不缺錢，選民對經濟危機就不會太擔心。但是紐森並非毫無隱憂，犯罪率、高稅率、政府管制與移民問題，仍然引發選民擔憂。不過，整體來說對手達勒也無法在這些軟肋上展現太大威脅力。

除了加州最北的選區，其他選區都一面倒地支持紐森。加州整體而言，民主黨選民占加州全體近半，而且幾乎都要投給紐森。加上紐森在募款與知名度上的絕對優勢，達勒要在11月大選中扳倒紐森大概只能靠神蹟了。

達勒坦承，他在向選民傳達訊息時面臨挑戰。他說：「我面臨的最大挑戰是讓加州人認識我。」

達勒指出，他擁有在加州立法會任職十年的經驗，這是他的優點。他說：「對我而言，把訊息傳達出去是一大挑戰。我很樂意與州長進行辯論。」

民調發現，選民並不覺得達勒本人或他的想法令人反感。和紐森一樣，對達勒有好感的人比對他有反感的人多，但是對他完全沒有想法的人高達58%，包括超過三分之一的共和黨選民。相較之下，對紐森沒有想法的人只有8%。

根據數據，加州47%的登記選民是民主黨人，24%是共和黨人，23%拒絕透露黨派，其他則隸屬於其他小黨，這個局面對任何共和黨競爭者來說都是巨大的挑戰。

紐森 加州 共和黨

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