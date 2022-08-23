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史丹福胡佛學者團訪台 蔡英文總統接見

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史丹福胡佛學者團訪台 蔡英文總統接見

記者李榮／灣區即時報導
蔡英文接見史丹福學者訪問團。（總統府提供）
蔡英文接見史丹福學者訪問團。（總統府提供）

史丹福大學胡佛研究所「台灣在印太地區計畫」學者訪問團23日時前往總統府，總統蔡英文親自接見。訪問團由埃利斯（Admiral James O. Ellis Jr.）將軍率領，成員還包括胡佛研究院資深研究員戴雅門（Larry Diamond）、傑出訪問學人博明（Matthew Pottinger）、前美國駐俄羅斯大使麥克弗爾（Michael McFaul）、前美國駐葡萄牙大使史帝文森（Thomas Stephenson）、「台灣在印太地區」計畫執行人祈凱立（Kharis Templeman）等。在總統府時，外交部長吳釗燮與國家安全會議秘書長顧立雄都在座。

蔡英文對訪問團表示，64年前的八二三戰役向世界宣示，任何威脅都無法撼動台灣人民捍衛國家的決心。過去如此，現在是這樣，未來也是一樣。她期盼強化民主夥伴的結盟力量，共同防禦威權國家干擾，攜手捍衛區域的和平穩定，也希望進一步深化台美各領域合作關係，為雙方人民創造更大的穩定及繁榮。

蔡英文指出，胡佛研究院是美國公共政策最具影響力的智庫之一，也是美國政府制定政策的重要參考，更是國際社會了解台海局勢的權威管道之一。尤其，胡佛研究院將中國威脅列為首要研究核心議題，並將台灣計畫納入國家安全專案小組，使得台灣相關議題受到更廣泛的討論，也讓台灣獲得更多的認同與支持。

蔡英文也提到，俄羅斯入侵烏克蘭已經顯示，威權主義正在不斷擴張。烏克蘭人民挺身而戰、捍衛家園，給了全世界一個重大的啟示，「那就是民主、自由必須要靠自己來守護」。

祈凱立則在推特上表示，非常開心史丹福代表團能夠與蔡英文見面，雙方針對區域發展、美台交流的強化，以及台灣面對的機會與挑戰等方面交換意見。

蔡英文 烏克蘭 俄羅斯

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