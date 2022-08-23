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矽谷擴大檢查零售食品業 是否有偷工資行為

記者江碩涵／矽谷即時報導
矽谷擴大檢查零售食品業 是否有偷工資行為。（記者江碩涵／攝影）
矽谷擴大檢查零售食品業 是否有偷工資行為。（記者江碩涵／攝影）

北加矽谷聖他克拉拉縣即將擴大一個計畫，目的是替那些食品零售業的勞工，實施「收回拖欠工資」的執法行動，目標是矽谷內的聖荷西市和密爾比達市。

聖縣宣布，接下來幾個月，縣府將開始接觸那些被加州勞工委員會（California Labor Commissioner’s Office）辦公室裁定工資盜竊，沒有返還積欠工資的企業主，鼓勵企業主在食品行業許可證被吊銷前，採取合於法規的行動。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，把企業經營好，就意味著能夠尊重客戶和員工，讓他們都有尊嚴。她說，工資盜竊對我們社區的不利影響眾所周知，這對移民、婦女和低薪工人的衝擊尤其嚴重，我們有責任協助教育員工和企業，都了解他們的權利和責任，並執行指導和保護他們的法律。

聖縣表示，將與環境衛生局（Department of Environmental Health , DEH）合作，針對縣內工資盜竊案，當局將以「暫時吊銷食品業者營業許可證」的方式，促使被加州勞工委員會判決認定短發工資的業者，依法返還工資。

這項計畫最近擴大推行範圍，意味著縣府可以加強對65%以上業者的執法力度。這個計畫希望能夠透過以教育宣導為先的模式，結合實際的成果，推動企業遵守法規的風氣，以確保雇員能夠獲得全額報酬。

勞工 加州 矽谷

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