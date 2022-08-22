北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

附近住戶監控拍下搶劫經過。圖中白車為劫匪車輛。（視頻截圖）

暴力事件頻發的北加州 東屋崙 （也譯奧克蘭）小西貢社區（Little Saigon），21日下午2時4分，發生一起持槍搶劫，56歲的屋崙華埠知牙醫徐麗麗（Lili Xu）被劫匪連開三槍，不幸遇害。

事發地點為東屋崙E11街夾5街。附近住戶的監控錄像拍下搶劫一幕。徐麗麗的黑色車子先緩慢停車到路邊，接種一輛白車緊隨其後，有人下車準備搶劫。疑似受害者發出呼喊聲，劫匪連開三槍，再跳上車逃之夭夭。目前警方正在密切調查此案。

多次幫助小西貢商戶的屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）說，徐麗麗為人友好，經常捐款，熱心社區公益事務。他太太是徐麗麗的病人。「徐醫生服務態度好，醫術精湛，社區得知此事非常悲痛，暴力事件接二連三的發生，我們受夠了，必須採取行動。」

從疫情以來，小西貢社區罪案頻繁。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung），在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待外賣派單，兩人步行過來持槍劫車，最終殘忍將他殺害。8月1日淩晨，小西貢社區的國際商業廣場（International Business Plaza）七家越南華僑商戶，遭遇竊賊破門而入。有一家華人商戶的保險櫃被賊人搬走，損失至少10萬。7家商戶財物被盜，加上維修費用，至少損失20萬。

8月17日淩晨，60歲的亞裔 婦女在家中睡覺。結果附近有槍擊，有人連開40多槍，有子彈穿過亞裔婦女家中玻璃，將她腰部擊中。她被送往醫院救治，好在沒有生命威脅。

亞裔社區接二連三出現暴力事件，華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng）和其他社區成員，將在22日下午2時，組織市民在屋崙市府門口小川廣場進行示威，強烈要求市府市議員緊急行動保護居民生命安全，要求無論警局全力緝兇，伸張正義。