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舊金山200雇員加班費超10萬 消警占半

編譯組／舊金山20日電
舊金山市消防員的加班費也十分可觀。（美聯社）
舊金山市消防員的加班費也十分可觀。（美聯社）

根據從市Controller's Office獲得的數據，在2020-2021財政年度，200名舊金山市府雇員僅加班費就至少有10萬元，其中消防局和警長辦公室有最多的員工獲得六位數的加班費，占200人名單的一半以上；其次為護士、醫生和其他醫療工作者。他們的工資在某些情況下增加了一倍或更多。

名單上排名第一的是一名副警長，他的加班費約為25萬8600美元，其年度總工資超過40萬9000美元；第三名也是一名高級副警長，他的加班工資約為23萬1600元，總工資為38萬4700元。

上榜的前10名員工中，有7人在消防部門工作，其中收入最高的是一名滅火中尉，他的加班費約為24萬3600元，總工資為42萬零610元。

加班費至少達到10萬美元的雇員還有該市公共衛生廳的10名護理助理，他們的正常工資都在7萬1800元到8萬3200元之間，加班費從10萬零500元到20萬5000元不等。該部門說，員工的額外工作時間為該市的 「COVID-19反應模式」做出了貢獻，因為他們均是一線工人，必須每天24小時維持基本護理工作。

市府雇員的薪酬總額由三類收入組成：正常或基本工資、每周工作超過40小時的加班費，以及諸如假期工資等「其他」工資。

200名舊金山市工作人員僅加班費就超10萬美元，其中警察占了相當大一部分。（美聯...
200名舊金山市工作人員僅加班費就超10萬美元，其中警察占了相當大一部分。（美聯社）

舊金山 基本工資

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