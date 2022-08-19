開發商看好南灣未來 搶進個人倉儲業

這一處位於南聖荷西 900 Lonus St. 的自助倉儲，因為接近市中心最後以3770 萬美元成交。(記者熊移山/攝影)

當全美因升息、通膨、企業裁員導致房市迅速降溫，但是在開發商的眼中，南灣矽谷絕對還是房市的「蛋黃區」。這一個月來除了開發商花重金買下新建大型公寓集合性住宅，連50年的老公寓都也極為搶手。現在開發商又鎖定另一個標的「自助倉儲物業」(Self-Storage)。根據聖他克拉拉縣、阿拉米達縣(Alameda)和康曲柯士達縣(Contra Costa counties)的官方記錄，灣區 最近有7處自助倉儲物業轉手總價為 1.654 億美元。

其實自助倉儲物業一直以來在房地產 市場中都是屬於冷門項目，雖然在疫情 期間自助倉儲使用並沒有受到限制，只有2020年初疫情最嚴峻時因為民眾幾乎不敢出門有受到影響。但是到了2020年6月最嚴格的封鎖解除之後，自助倉儲的需求反而大幅成長。

根據Inside Self-Storage 分析自助倉儲行業的一份報告指出，最主要的原因是「居家辦公」模式大幅提高，讓客戶習慣發生多種變化，民眾想將家裡原來的儲物空間改造成辦公室或健身房，所以就會把原來的雜物搬到自助倉儲暫存。

7、8月買下灣區 7處的自助倉儲物業商業房地產公司是JLL，他們主要是從事購買、建造和投資各種產業範圍非常廣。這一次旗下的InSite Property Group運營部門同時也在德州購買了三個自助倉儲，在俄勒岡州購買了一個總共11處。根據公開文件顯示 InSite Property Group 總部是位於洛杉磯地區的托倫斯市(Torrance)，這三個州的 11 項房產是由 PGIM Real Estate Finance 提供了1.834 億元的融資。對於這一筆交易 JLL董事總經理蘇慕薩(Somoza)在接受媒體採訪時表示，這筆交易代表著自助倉儲市場強勁的基本面的延續。

業內人士表示最為全國房價最高的區域來說，灣區房市近期因抵押貸款利率飆升出現明顯下跌並沒有什麼奇怪。就連串流媒體Netflix在大幅裁員後，近期也準備將把洛斯蓋圖 (Los Gatos) 總部的大樓分租出去。