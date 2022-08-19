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開發商看好南灣未來 搶進個人倉儲業

記者熊移山/ 聖荷西即時報導
這一處位於南聖荷西 900 Lonus St. 的自助倉儲，因為接近市中心最後以3770 萬美元成交。(記者熊移山/攝影)
這一處位於南聖荷西 900 Lonus St. 的自助倉儲，因為接近市中心最後以3770 萬美元成交。(記者熊移山/攝影)

當全美因升息、通膨、企業裁員導致房市迅速降溫，但是在開發商的眼中，南灣矽谷絕對還是房市的「蛋黃區」。這一個月來除了開發商花重金買下新建大型公寓集合性住宅，連50年的老公寓都也極為搶手。現在開發商又鎖定另一個標的「自助倉儲物業」(Self-Storage)。根據聖他克拉拉縣、阿拉米達縣(Alameda)和康曲柯士達縣(Contra Costa counties)的官方記錄，灣區最近有7處自助倉儲物業轉手總價為 1.654 億美元。

其實自助倉儲物業一直以來在房地產市場中都是屬於冷門項目，雖然在疫情期間自助倉儲使用並沒有受到限制，只有2020年初疫情最嚴峻時因為民眾幾乎不敢出門有受到影響。但是到了2020年6月最嚴格的封鎖解除之後，自助倉儲的需求反而大幅成長。

根據Inside Self-Storage 分析自助倉儲行業的一份報告指出，最主要的原因是「居家辦公」模式大幅提高，讓客戶習慣發生多種變化，民眾想將家裡原來的儲物空間改造成辦公室或健身房，所以就會把原來的雜物搬到自助倉儲暫存。

7、8月買下灣區 7處的自助倉儲物業商業房地產公司是JLL，他們主要是從事購買、建造和投資各種產業範圍非常廣。這一次旗下的InSite Property Group運營部門同時也在德州購買了三個自助倉儲，在俄勒岡州購買了一個總共11處。根據公開文件顯示 InSite Property Group 總部是位於洛杉磯地區的托倫斯市(Torrance)，這三個州的 11 項房產是由 PGIM Real Estate Finance 提供了1.834 億元的融資。對於這一筆交易 JLL董事總經理蘇慕薩(Somoza)在接受媒體採訪時表示，這筆交易代表著自助倉儲市場強勁的基本面的延續。

業內人士表示最為全國房價最高的區域來說，灣區房市近期因抵押貸款利率飆升出現明顯下跌並沒有什麼奇怪。就連串流媒體Netflix在大幅裁員後，近期也準備將把洛斯蓋圖 (Los Gatos) 總部的大樓分租出去。

景氣都會有循環，一時的低谷都不是這些開發商關心的重點。重點在於灣區的土地取得困難，越早佈局才有機會搶得先機。表面上自助倉儲物業確實有一定的商業前景，但是真正的金雞母還是那一大塊土地，這也就是近期雖然房地產一片低迷，但是大型開發商依舊大手筆買進的原因。

自助倉儲長期以來在房地產中都是冷門項目，這一次能被大批收購除了它的商業模式因為疫...
自助倉儲長期以來在房地產中都是冷門項目，這一次能被大批收購除了它的商業模式因為疫情改變後獲利可能提高，但是重點還是它的土地相對價值。(記者熊移山/攝影)

灣區 房地產 疫情

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