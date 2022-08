金山經文處長投書主流：中國的擴張主義不會止步於台灣

舊金山經文處長賴銘琪投書猶他新聞報,呼籲制止中國威權主義擴張。(記者李榮/攝影)

猶他州 主流媒體「猶他新聞報」(Deseret News) 8月19日以「觀點:中國的擴張主義不會止步於台灣」(Opinion: China’s expansionist agenda won’t stop with Taiwan)為題、及副標題「裴洛西 訪台之行後,中國進行導彈軍事演習及其他形式恐嚇。我們要讓它發展到什麼地步?」(After Nancy Pelosi’s visit to Taiwan, China has conducted live-fire military drills and other forms of intimidation. How far will we let it go? )刊登駐舊金山 台北經文處處長賴銘琪的投書。

賴銘琪表示,中國藉美國聯邦眾議院裴洛西議長訪台,實施大規模軍演並發射導彈,目的是向外界昭告已做好「武統台灣準備」,並意圖嚇阻其他國家。此外,除軍事恐嚇外,中國還以經濟脅迫、網絡攻擊和假訊息宣傳作為武器,欲削弱台灣民心士氣。他認為,中國的文攻武嚇已公然危害台灣海峽及印太地區的和平與安全、也破壞空運、海運以及國際貿易安全。

賴銘琪指出,雖然中國挑釁不斷,台灣仍堅決維護主權和民主,並致力於區域和平與安全,也對維持台海現狀的建設性對話向來持著開放態度。

賴銘琪呼籲國際社會譴責中國不負責任的行為,因為中國威權擴張意圖不會止步於台灣,而是已擴展到太平洋地區、南亞、非洲和拉丁美洲。賴銘琪表示,迄今為止,全球已有300多名國會議員公開譴責中國的軍事脅迫,台灣政府對發聲支持台灣的盟友表達誠摯感謝。

賴銘琪最後再次強調,盼望聯合理念相近的國際盟友,一起出來共同捍衛台灣主權,制止威權主義擴張,以維護自由和平的印太地區。