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金山經文處長投書主流：中國的擴張主義不會止步於台灣

記者李榮╱灣區即時報導
舊金山經文處長賴銘琪投書猶他新聞報，呼籲制止中國威權主義擴張。（記者李榮／攝影）
舊金山經文處長賴銘琪投書猶他新聞報，呼籲制止中國威權主義擴張。（記者李榮／攝影）

猶他州主流媒體「猶他新聞報」(Deseret News) 8月19日以「觀點：中國的擴張主義不會止步於台灣」(Opinion: China’s expansionist agenda won’t stop with Taiwan)為題、及副標題「裴洛西訪台之行後，中國進行導彈軍事演習及其他形式恐嚇。我們要讓它發展到什麼地步？」(After Nancy Pelosi’s visit to Taiwan, China has conducted live-fire military drills and other forms of intimidation. How far will we let it go? )刊登駐舊金山台北經文處處長賴銘琪的投書。

賴銘琪表示，中國藉美國聯邦眾議院裴洛西議長訪台，實施大規模軍演並發射導彈，目的是向外界昭告已做好「武統台灣準備」，並意圖嚇阻其他國家。此外，除軍事恐嚇外，中國還以經濟脅迫、網絡攻擊和假訊息宣傳作為武器，欲削弱台灣民心士氣。他認為，中國的文攻武嚇已公然危害台灣海峽及印太地區的和平與安全、也破壞空運、海運以及國際貿易安全。

賴銘琪指出，雖然中國挑釁不斷，台灣仍堅決維護主權和民主，並致力於區域和平與安全，也對維持台海現狀的建設性對話向來持著開放態度。

賴銘琪呼籲國際社會譴責中國不負責任的行為，因為中國威權擴張意圖不會止步於台灣，而是已擴展到太平洋地區、南亞、非洲和拉丁美洲。賴銘琪表示，迄今為止，全球已有300多名國會議員公開譴責中國的軍事脅迫，台灣政府對發聲支持台灣的盟友表達誠摯感謝。

賴銘琪最後再次強調，盼望聯合理念相近的國際盟友，一起出來共同捍衛台灣主權，制止威權主義擴張，以維護自由和平的印太地區。

裴洛西 猶他州 舊金山

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