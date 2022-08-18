北加60歲亞裔女家中睡覺 流彈射穿窗戶打傷她

東屋崙小西貢社區頻繁發生暴力犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

記者劉先進／屋崙 報導

北加州屋崙亞裔 集中的小西貢社區再次發生暴力犯罪。17日淩晨5時許，60歲的亞裔婦女在家中睡覺，結果有流彈打穿窗戶射入家中，打傷她的背部。亞裔被送往醫院就醫，好在沒有生命危險。多次幫助小西貢商戶的屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）18日表示，事發地靠近一家大麻 店，懷疑嫌犯射擊40多發子彈。目前還不知道案件是否涉及大麻。

疫情爆發以來，小西貢社區罪案頻繁。7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung），在東屋崙13街2000街區的家門口附近等待外賣派單，兩人步行過來持槍劫車，最終殘忍將他殺害，目前警方已抓捕兩個嫌犯。8月1日淩晨，小西貢社區的國際商業廣場（International Business Plaza）七家越南華僑商戶，遭竊賊破門而入。一家華人商戶的保險櫃被搬走，損失10萬。7家商戶財物被盜，加上維修費用，至少損失20萬。

莊錦鎮表示，事發時間是17日淩晨5時，一位60歲的亞裔婦女在家中睡覺。結果附近有槍擊，有人連開40多槍，有子彈穿過女子家中玻璃，將她腰部擊中。她被送往醫院救治，好在沒有生命威脅。「附近有一間大麻店，現在還不清楚是否和大麻生意相關。」

莊錦鎮說，目前只知道受害者是亞裔，但考慮到受害者需要女兒翻譯，而附近越南裔居民居住多年，通常會說英文。所以推測被槍擊者可能是華裔。他正在嘗試聯繫受害者家人，希望提供力所能及的幫助。「如今我非常痛心，因為暴力事件一而再、再而三的發生，不管是亞裔，還是白人、非裔居民，頻繁成為受害者，我們卻無能為力，特別希望犯罪能夠得到有效遏製。」

記者在小西貢社區走訪多個商戶和住戶，幾乎都一頓子苦水。陳先生在家門口卸貨，被兩人持槍指著頭搶劫，他慌忙跑回車庫旁邊大聲喊叫，劫匪見打草驚蛇，倉皇逃跑。有商戶數次見到超市停車場的車子被砸，自己不得不時常看住出入的可疑車輛。華人洗衣店東主Nolan Wong，在光天化日之下見到，有人在洗衣店門口持槍搶劫。Kim Viet珠寶店東主黎亭（音譯，Thinh Le）的店鋪被破門多次，他甚至在二樓睡覺兩年，槍枝放在身邊，也不回家過夜，只為保護自家財產。