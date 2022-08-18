檢方為任婆婆申請翻譯 越早作證 記憶越鮮活

ABC 7知名亞裔記者Dion Lim首次報道了任婆婆遇襲案。（推特截圖）

華裔 長者任婆婆遇襲案18日繼續進行審理。當天庭審中，檢察官馬菲（Phoebe Maffei）希望法庭可以指派一名翻譯官，協助任婆婆出庭作證。法官喬吉（Loretta M. Giorgi）批准了這一請求。

馬菲向本報表示，對於受害者來說，越早出庭指證越好，因為記憶還鮮活。「受害者如果能夠出庭，直面攻擊者，告訴法官真相，這能夠撫平大部分人心中的傷痛。」馬菲說。

來自於中國內蒙的任婆婆居住在舊金山 北岸區的公寓中。7月31日下午，4名青年以問時間為由，盯上了任婆婆隨身攜帶的手錶和手機 ，在搶劫的過程中還對其進行毆打，導致全身多處受傷，臥床不起。4名嫌犯僅有18歲、14歲、13歲和11歲，目前14歲的嫌犯仍在逃。

在17日的開廳審理中，馬菲對該案唯一的成年嫌疑人摩爾（Darryl Moore）提起了多項重罪指控，包括搶劫、襲擊、虐待老人、入室搶劫等罪名，但並未提出仇恨犯罪的指控。

她表示，月底進行的預審將是本案首場重要的聽證會，屆時法庭將決定是否以目前起訴的罪名繼續審議該案。在此之後，她會根據情況邀請任婆婆出庭。