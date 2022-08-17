舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

根據舊金山審計長辦公室提供數據，舊金山全職公務員薪資在3萬6000元至60萬1000元之間、平均薪資為12萬7000元。(取材自舊金山市府官方臉書)

舊金山 市政府在各級市與縣部門雇用數萬名員工。去年，全職政府員工薪資在3萬6000元至60萬1000元之間、平均薪資為12萬7000元，其中包括加班費。

「紀事報」根據舊金山審計長辦公室提供數據，分析每年支付給公職人員的薪資金額，包括在2020-2021財政年度工作至少2080個小時員工收入、即為2020年7月至2021年6月期間每周工作40小時或更長時間職位者，約有2萬1000名員工。

舊金山市長布里德年薪35萬1000元、警察 局長史考特(Bill Scott)年薪34萬4000元、前檢察長博徹思(Chesa Boudin)年薪30萬8000元。

舊金山最高薪公務員不是市長布里德。舊金山市府退休 服務部門投資長柯克(William Coaker Jr.)年薪60萬1610元、行政服務部門助理醫檢官赫特(Amy Hart)年薪57萬7548元、退休服務部門經理布雷特伯格(Kurt Braitberg)年薪50萬2074元。還有多位退休服務部門、行政服務、公共衛生部門與警消部門主管薪資總額，都高過市長布里德。

年薪一般由三種收入組成：正常薪資或基本薪資、每周工作超過40個小時的加班費、其他薪資，包括休假薪資等。不包括醫療保險或退休福利。對大部分員工而言，大部分薪資來自基本薪資。但在人手不足的消防、警察與治安部門，一些員工的加班費金額令人驚訝，有時甚至超過他們的基本薪資。這3個部門的平均加班費為2萬7000元、有153名員工的加班費超過10萬元。

在擁有至少50名員工、去年工作2080個小時的34個部門當中，消防部門的平均薪資最高為18萬5000元，休閒與公園部門員工平均薪資最低為9萬6000元。退休服務與行政服務部門的員工薪資差異最大，退休部門投資長收入超過60萬元，比該部門最低薪員工的收入高出50萬元。

每個部門的最高收入者，通常是部門負責人。例如市長辦公室109名全職員工中，市長布里德收入最高，比收入第二高的員工薪水高出12萬7000元。

在加班較多的部門，收入最高者通常是經理級員工，例如消防部門收入最高職員是一名消防官。他的基本薪資為15萬4000元，加班費則高達24萬4000元，總薪資為42萬1000元比舊金山消防局長尼克森(Jeanine Nicholson)薪資37萬8000元高出4萬3000元。