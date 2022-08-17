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不能被遺忘 跨族裔人士到聖荷西張純如紀念公園致意

記者李榮／聖荷西即時報導
愈來愈多社區人士希望關注張純如的貢獻。（記者李榮／攝影）
愈來愈多社區人士希望關注張純如的貢獻。（記者李榮／攝影）

關注日本侵華暴行的「南京暴行：被遺忘的大屠殺  (The Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II」作者張純如（Iris Chang），於2004年時舉槍自盡，當時才36歲。張純如雖然早逝，但她帶來的影響卻非常深遠，聖荷西市已有一座張純如紀念公園，為大眾介紹張純如的事蹟、永遠向她致敬。

長期關注亞裔遭歧視相關史料的作家李嘉音，亦組織跨族裔的腳踏車隊多次到「張純如紀念公園（Iris Chang Memorial Park） 」表達懷念，並到洛斯阿圖張純如的墓園悼念與祭拜。而華人紀錄片導演周敏，則透露自己預備為張純如的母親張盈盈拍攝專輯，將張純如的事蹟永遠流傳下去。

出生於紐澤西、伊利諾大學香檳分校新聞系畢業的張純如，在1997年出版了「南京暴行：被遗忘的大屠殺」一書，內容講述二次世界大戰期間，日本軍在南京進行「大屠殺」的暴行。當時該書一下就成為美國最暢銷的非小說類書籍，並登上紐約時報排行榜。後來，張純如對於歷史的研究愈來愈著迷，但也可能因太過投入而得了憂鬱症，2004年被發現自殺身亡，成為震驚灣區、甚至整個華人社會的悲劇。

李嘉音指出，張純如的努力非常偉大且不凡，她自己是在不久前聽到張純如母親張盈盈的一次演講，當即深受感動，因此與張盈盈相約見面。平日就偕眾定時騎腳踏車健身的李嘉音，還找了車隊的幾位友人，幾次一起騎車去張純如紀念公園，「我希望讓多一點老美，特別是白人，也能知道這個紀念公園，以及南京大屠殺的重大歷史事件。」

李嘉音表示，張純如的奉獻應該讓更多人知道、並被後人牢記，因此許多熱心人士、例如紀錄片導演周敏也就在籌畫拍攝 ，準備用影像紀錄張盈盈的影片。近來積極投入聖荷西排華歷史研究的李嘉音表示，雖然有些人會認為此事事隔已久，「很多人說我寫出來的書『火痕（Fire Scar）』，記述百年前聖荷西華埠痛遭白人縱火慘案，和純如告訴世人南京大屠殺的故事，目的十分類似，都是不平則鳴為冤屈、沈默的華人發聲。而我的書出版四個月之後，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）就親自現身，正式公開向華人移民及其後裔遭受的不公正對待道歉。然而，純如都已經去世十幾年了，日本人到現在仍沒有任何道歉！我寫書的時候還有教會長老為我禱告，希望我不會因為情緒太投入而想不開。」

在去了紀念公園後，眾人表示，在張純如紀念公園的大石頭「Power of One」上面，經常有鳥糞殘留，建議由張盈盈寫信給市政府，在大石頭上加放釘子，或其他有效方法，以避免鳥類停留污染。另外，大家也希望在學校裡能有一些「華人在美國」的歷史教學與講座，讓孩子們，特別是華裔小孩與青少年，也都能知道先祖先烈遠道越洋來美國時，胼手胝足、開天闢地的艱苦歷程。

導演周敏則表示，正在籌畫拍摄一部紀錄片，紀錄張盈盈痛失愛女後，她與夫婿如何一路扶持，走過18年的人生旅途。

張純如雖然早逝，但她帶來的影響卻非常深遠。（取自網路）
張純如雖然早逝，但她帶來的影響卻非常深遠。（取自網路）

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