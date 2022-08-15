美議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一的進程

美國議員團再訪台灣，但和統會稱反而是會加速兩岸統一的進程。（外交部提供）

就在裴洛西 （Nancy Pelosi）訪台之後不到2周，又有5位美國參眾議員組成的訪問團到台灣訪問，再度激怒中國，延續在台灣沿海的軍事演習。美西中國和平統一促進會15日指出，包括裴洛西等美方人士訪台衝擊中美關係的政治基礎與互信，而且也是向「台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤信號」。連串的美方議員訪台其實是「加速中國的統一進程」，因為在軍演的情況下，所謂的海峽中線被廢除，台灣的空中和海岸線都在大陸的控制之下。

在裴洛西之後，美國參議院外交委員會亞太小組主席馬基率領跨黨派議員訪台，並晉見總統蔡英文。中國解放軍 東部戰區隨即就在台灣附近軍演，警告美台的意味濃厚。

美西中國和平統一促進會理事長吳有義指出，裴洛西等人不顧中方強烈反對和嚴正交涉堅持要到台灣，已經嚴重違反一個中國原則，以及中美三個聯合公報規定，衝擊中美關係的政治基礎，破壞台海和平穩定，也向台獨分裂勢力發出嚴重的錯誤信號，「我們美西中國和平統一促進會和海外華人華僑，堅決反對他們訪問中國台灣地區，堅決支持中國政府捍衛國家主權和領土完整採取的的嚴正立場和正義行動，堅決反對台獨勢力挾洋自重、以武拒統的倒行逆施。堅決支持中國人民解放軍在台灣島周圍進行的軍事演習。」

和統會在聲明書中強調：眾所周知，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題是中國內戰遺留的問題，中國人民有智慧有能力完成中國的統一大業。裴洛西等人以一己私利，到中國台灣地區還自以為得意，可是適得其反，中國人民空前大團結，人民解放軍圍國軍演，廢除了所謂的海峽中線。台灣的空中和海岸都置於大陸的控制之下，也讓中國的統一進程又向前邁進了一大步。

和統會也呼籲，美國政府應該吸取教訓，放棄冷戰思維，與中國人民友好相處，「以台制華的錯誤政策絕對行不通」。同時奉勸台灣民進黨 政府懸崖勒馬，立即停止挾洋自重以武拒統的分裂行徑，回到九二共識的正確道路上，否則將會被歷史所拋棄。

另外，和統會進一步也表示，國務院新聞辦公室幾天前發表了台灣問題與新時代中國統一事業白皮書，已經為兩岸統一指出了明確的方向。台灣自古以來就是中國的領土，歷朝歷代都將台灣置於中國政府的管轄之下。由於國共內戰的原因台灣問題延續至今。70多年來中共始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為歷史任務。民進黨當局不顧歷史，還勾結外部勢力準備分裂台灣，外部勢力又因為希望達到以台制華的目的，透過出售武器加劇緊張局勢，對兩岸都不是好事，「兩岸和平統一，不僅是中華民族和中國人民之福，也是國際社會和世界人民之福，是解決台灣問題的最佳方式。 」