華人遭停車追尾 白女反咬一口「你撞我的車」

華人Willie 兩天前去舊金山看巨人隊棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。對方居然誣陷，說華人撞她車。（記者劉先進 ／攝影）

東灣華人 Willie 14日表示，兩天前開車去舊金山看巨人隊（Giants）棒球比賽。在路邊等候外賣，遭遇白人女性停車追尾。肇事者在期間數次歧視 、羞辱，時而聲稱給他50元修車費，最後居然還反咬一口，誣陷是他撞車。好在他女友有錄下視頻，「說出自己的經歷，是希望華人在碰到類似事情時，沉著冷靜應對，並錄影留證據。」

12日下午，Willie和女友到舊金山準備看棒球比賽。4時40分，兩人開車到Clement街買食物，並在路邊停車位等候外賣。此時，一名50歲的白人女性停車過來，撞到Willie的車尾，兩車緊貼一起。肇事者並未發覺，下車進入附近商店買東西。

Willie趕緊下車檢查車況，還發現，白人女性是違規停在紅線上追尾的。Willie就在路邊等候，準備和對方理論。沒多久，肇事者回來。Willie說明情況。「她一開始一字一句的問我，是否聽得懂她說話，可能以為我是亞裔，不會英文，明顯歧視人。我說自己會英文。她開始道歉，還在街道上大喊大叫，『我要怎麼做，才能讓你開心？』」

因為她的喊叫，一群路人靠近圍觀。Willie當時冷靜回答，「你做錯事，為什麼要吼我？」更讓Willie生氣的是，對方居然提出給50元修車費。「我當時火冒三丈，在美國修車，動輒數百上千元，50元頂什麼用？完全是羞辱人。」

經過一番交涉，白人女子將保險 卡交給他拍照作為憑證，接著，將車子後退，拉開兩車距離。兩人開始檢查追尾後車輛損壞情況。Willie發現，自己的大眾甲殼蟲（Volkswagen Beetle）車尾雖頗多刮痕，但問題不大，不影響駕駛，沒打算去修車。

之後，意想不到的事情發生了。白人女子開始賴帳，還反咬一口說，甲殼蟲車尾有的刮痕不是自己造成的，有的是撞車導致的。又詢問Willie何時停車的，「她居然說，會不會是我倒車撞到她？接著又誣陷我，兩個車距離這麼遠，根本就沒有撞車，以為我沒有錄影。其實我女友在車內坐著，一直開著手機錄影。」

Willie說，白人女子邏輯完全不通，一開始承認錯誤，交出保險卡。後面的說辭自相矛盾，「如果車子有一段距離，沒有撞車，為什麼又說我倒車撞她的？如果沒有追尾，為什麼知道我的車尾，哪些刮痕是因為撞車導致的？為什麼要交給我保險卡？」

白人女子誣陷Willie後，還不善罷甘休，站得遠遠的，拿著手機錄影，意思是說自己有證據。Willie冷靜的回應，「你瘋了嗎？確定要這樣做嗎？」他準備開車離開，女子還追著不放，狂敲車窗，要求他也交出保險卡，「我回答，和你的談話到此為止，我手頭有證據，會和你的保險公司溝通。」

Willie表示，打算修車後，再找肇事者保險公司理賠。他還查到對方任職的公司。準備寫封信去投訴，「撞車不承認，還要誣陷，非常無理且歧視。」