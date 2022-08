加州建安全毒品注射站？ 就在紐森一念之間

加州反毒品聯盟(CCAD) 與多個反毒團體12日舉辦了一場線上記者會,並呼籲大家寫信或打電話給州長辦公室,越多人持反對意見州長才能感受到民意。(記者熊移山/翻攝)

加州 參議會第57號法案簡稱SB 57,即毒品 過量預防計畫,或簡稱「安全毒品注射站」(legalizes overdose prevention programs, also known as safe injection sites)法案,本月3日在加州參議會進行第二輪的投票,最終結果還是1票之差以超過半數的21票通過。目前本案已經交由州長辦公室,州長紐森 (Gavin Newsom) 有12天的時間將SB 57簽署為法律,但州長同樣有權利像前任加州州長布朗( Jerry Brown)在2018年參議會通過後否決了一項類似的法案。加州反毒品聯盟(CCAD) 與多個反毒團體12日舉辦了一場線上記者會,呼籲紐森為了加州甚至整個國家,必須否決這項法案。

記者會多位與會成員紛紛針對這項法案發表反對意見。全國禁毒聯盟(NNOAC)總監 Ron Brooks 強調,安全注射站一點都不安全,毒品是危險物品,它只會吸引更多罪犯和治安問題。沙加緬度地方檢察官Anne Marie Schbert 也呼籲州長,政府應該對大眾安全負責,而不是為了人道主義保護吸毒者而危害社區安全。

CCAD副總裁李少敏(Frank Lee)強調,當孩童在成長過程中看到注射毒品是合法行為,真的無法想像我們要如何教育下一代。CNOA法律顧問John Lovell則表示,以加拿大溫哥華執行類似計畫為例,18年來吸毒人數增加10倍,因吸毒過量死亡的人數也從未降低。這表示解決這個問題應該是提供吸毒者治療或戒毒方案,而不是開放合法吸毒。

其實本法案在3日通過時,提案人參議員威善高(Scott Wiener)以及眾議員楊馳馬(Matt Haney)、屋崙市長薛麗比(Libby Schaaf)以及多位支持法案的代表就召開記者會,強調這是醫療健康問題而不是罪犯問題,這個計畫將幫助人們避免因吸毒過量死亡、減少愛滋病毒和肝炎傳播。這項立法不是關於我們是否希望人們使用毒品。相反,這是承認人們「正在」吸毒,我們的選擇是我們是否要盡一切努力幫助他們生存和健康。

李少敏在記者會的最後,呼籲大家寫信或打電話給州長辦公室,越多人持反對意見州長才能感受到民意。https://govapps.gov.ca.gov/gov40mail/。他還引用2018年前州長布朗在否決了一項與 SB57 幾乎相同的法案的一段話。「允許在政府注射中心非法吸毒而沒有相應的使用者接受治療的要求,不會減少吸毒成癮。允許吸毒者繼續服用破壞性的硬性毒品只會鼓勵這種錯誤行為,而不是相反。」