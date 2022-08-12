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槍殺華裔Uber司機 2嫌落網 被控謀殺重罪

記者劉先進／屋崙即時報導
劫匪搶劫馮幹和瞬間，被攝像頭拍下。（視頻截圖）
劫匪搶劫馮幹和瞬間，被攝像頭拍下。（視頻截圖）

記者劉先進╱屋崙報導

屋崙警局12日表示，已逮捕7月17日涉嫌殺害52歲華裔Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）的2名嫌犯，分別為威利斯（Major Willis）和一名未成年嫌犯。馮幹和的華人女友Judy對本報表示，抓住2個嫌犯「我鬆了一口氣，希望慢慢去面對生活。」

因法律規定，未成年嫌犯姓名並未公開，司法程序將進入少年法庭。記者從阿拉米達縣監獄系統獲悉，非裔嫌犯威利斯19歲，在8月9日被逮捕拘留，不得保釋。目前被起訴劫持汽車、謀殺等重罪。阿縣高等法院預計將在25日舉行聽證會，屆時嫌犯將回應相關指控，做出是否認罪決定。此外，警方還在調查此案，希望找到為劫匪駕車的司機和另一名可能的車上乘客。

2嫌犯落網 被控劫車謀殺重罪

7月17日上午，馮幹和先送女友Judy到屋崙華埠買菜，再趕回東屋崙13街2000街區的家門口，坐在車內等候Uber Eats外賣派單。上午11時許，出現兩名持槍男子劫車，事發過程被路邊監控拍攝到，可以明顯聽到劫匪大喊，要求馮幹和從車內出來；接著，劫匪殘忍開槍射殺馮幹和，從搶劫到開槍僅僅5秒時間。

事件震動社區，屋崙警方和「犯罪制止者」組織（Crimestoppers）懸賞1萬2500元，希望知情者提供線索。屋崙華埠社區促進會（OCIC）及時提供各種幫助，並幫助馮幹和家人設置GoFundMe捐款頁面。截至12日下午4時許，捐款達到10萬486元。

12日上午，屋崙警局表示，9日逮捕了威利斯（Major Willis）和一名未成年人。兩人在馮幹和凶殺案中扮演重要角色。逮捕行動是警局凶殺科、暴力犯罪行動中心（VCOC）和舊金山警察局合作努力的結果。社區成員提供的線索，加上凶殺案偵探的辛勤工作，最終使嫌犯落網。威利斯和未成年嫌犯已被阿拉米達縣地檢長辦公室正式起訴。

警局說，這些嫌犯的行為對馮幹和的家人和周圍社區造成連鎖反應。警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）立即部署警察局的移動指揮所，並轉移巡邏隊，以便在案發的小西貢地區提供更多的警力。警長對社區成員支持警局並提供有助於此案的線索表示感謝。

阿縣監獄系統消息顯示，威利斯為19歲非裔男子，8月9日晚上7時在舊金山被捕，關押在東灣聖他利達監獄（Santa Rita Jail）。目前被起訴數項罪名包括：劫車、劫車中使用武器、謀殺等重罪，且符合加重處罰的狀況。

受害者女友：鬆了一口氣

馮幹和女友Judy說，警方還未通知她，但聽到嫌犯被捕的消息「感覺好一點，鬆了一口氣」。

Judy說，雖然給馮幹和辦了葬禮、他已入土為安，送了他最後一程，但自己還是情緒十分低落，很難接受馮幹和離開的事實。

Judy前一段婚姻的兒子也辛苦養家；今年送外賣車子停在路邊，曾兩次遭劫匪試圖開車門搶劫，幸好他的車門緊鎖，躲過危險。馮幹和遇劫時，兒子在家中聽到槍聲趕緊跑出來查看，目睹慘劇發生。Judy說，兒子還有陰影，正在調整中，也希望找到新工作。

Judy表示，感謝社區的熱心捐贈，考慮用愛心籌款贍養馮幹和的老人及補貼家用； 「我還需要慢慢面對，適應新的生活。」

華促會：事發地多人曾遇搶 籲投放警力

屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲，連日來一直幫助Judy，Judy還去屋崙亞健社接受心理輔導。彭一玲說，感謝屋崙警局和阿縣地檢長辦公室通力合作，逮捕嫌犯並起訴，還給Judy提供受害者協助；「Judy的精神創傷還會持續，我每天都在和她溝通，安撫情緒」。

事發的越南裔小西貢社區，疫情以來暴力飆升，就在馮幹和被槍殺2周後的8月1日凌晨，國際商業廣場（International Business Plaza）七家越南華僑商戶遭竊賊破門而入，損失超20萬。

彭一玲表示，她曾陪同Judy到現場祭拜馮幹和，街道上每個商戶對犯罪飆升一肚子苦水，幾乎每個人都說曾被槍指頭搶劫，非常可怕。希望警方投放更多警力資源，遏制氾濫的暴力犯罪。

屋崙警局已在小西貢社區安排說越南語的雙語警察，還考慮在該社區設置警察分局，借用商戶捐贈的租賃空間辦公。

遇害的馮幹和女友Judy，參加記者會時悲痛欲絕。（記者劉先進／攝影）
遇害的馮幹和女友Judy，參加記者會時悲痛欲絕。（記者劉先進／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯此前舉行記者會，通報馮幹和遇害案情。（記者劉先進／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯此前舉行記者會，通報馮幹和遇害案情。（記者劉先進／攝影）
馮幹和遇劫還被殘忍槍殺，社區震驚。（取材自GoFundMe捐款頁面）
馮幹和遇劫還被殘忍槍殺，社區震驚。（取材自GoFundMe捐款頁面）
在此前的記者會上，屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭...
在此前的記者會上，屋崙華促會（OCIC）籌委會委員、美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（左），安慰悲痛的馮幹和女友Judy（中）。（記者劉先進 ／攝影）

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