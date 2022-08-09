確診花4天拿藥等7天 北加市議員染猴痘痛斥官方動作慢

中谷地區曲萊賽（Tracy）市議員阿瑞奧拉說，讓他頗有挫折的是，他在7月27日有猴痘症狀，28日就診，花了4天、直到8月1日確診陽性，到了4日才拿到抗病毒藥物。從就診到拿藥，中間相隔7天。（記者劉先進 ／翻攝）

記者劉先進／屋崙報導

州參議院猴痘 特別委員會監督公聽會9日舉行，討論地方對猴痘疫情的響應。中谷地區曲萊賽（Tracy）市議員阿瑞奧拉（Dan Arriola）說，讓他頗有挫折的是，他在7月27日有症狀，28日就診，花了4天、直到8月1日確診陽性，到了4日才拿到抗病毒藥物。從就診到拿藥，中間相隔7天。衛生系統需要改進，應對猴痘傳播的挑戰。

阿瑞奧拉擔任加州城市聯盟LGBTQ核心小組的主席。他說，7月27日晚上，他出現發燒，身上發現一個瘡。他以為只是簡單的感染。28日找醫生檢測 。醫生還說沒有必要的檢測設備，轉到急診室。經過5小時的等待，才見到急診人員。「但他們不得不去研究，因為對診治的流程不熟悉。四天後、8月1日，我終於收到陽性確診通知，並立即聯繫了聖荷昆縣（San Joaquin）衛生局。」

阿瑞奧拉被轉介到傳染病專家，對方說相關文件交給了沙加緬度部門。但他又得知，沙加緬度並未收到資料，「這是多麼混亂的狀況。直到4日，我才收到抗病毒藥物替考韋瑞瑪（TPOXX）。」

阿瑞奧拉告訴護士，他有一個密切接觸的伴侶。護士博士將於阿拉米達縣公共衛生部門聯繫，以便拿到疫苗 。「阿縣公共衛生部門告訴我的伴侶，必須找凱瑟醫院，因為保險在哪裡。他找到醫院，沒人回應。到了醫院現場，又被要求離開，因為他是密切接觸者。」

阿瑞奧拉的伴侶最後得知阿縣凱瑟沒醫療，可以試試康曲柯士達縣。詢問得知，當地沒有疫苗，也不接受預約。他聯繫阿縣衛生局，對方說，在屋崙有資源。接著又說沒資源，要去聖利安住。最後才知道5日（上周五）屋崙有疫苗資源。「在我檢測陽性後到第二天，伴侶無法獲得疫苗，我不得不向聖荷昆縣申請破例，因為整個縣雖有讓有75萬人，但只有10劑疫苗，而我伴侶屬於縣外的人，不得不破例。」

阿瑞奧拉說，讓他感到挫折的是，他本人在確診陽性後四天拿到藥物，伴侶花了24小時才獲取到疫苗資源。「我是一名律師，是一名民選官員，對如何為自己和他人辯護以及如何駕馭這些系統有經驗。而我只能想像，對於那些沒有這種經驗或面臨語言障礙的人來說，這是多麼大的挑戰。我已經聯繫了中谷的其他人，看看我們的衛生資源網路對市民來說還面臨哪些類型的挑戰？」

他說，弗雷斯諾縣（Fresno）的民眾，要開車三小時到柏克萊或沙加緬度接種疫苗。寇恩縣（Kern）的人們正在開車到洛杉磯縣接種。

州參議員威善高（Scott Wieners）說，大家需要繼續努力，確保加州、聯邦和地方公共衛生當局將資源用於最需要的地方，並迅速擴大對疫苗接種、測試和治療的支持，以減緩並希望阻止猴痘傳播。「我們還須承認，這次爆發絕大多數影響到同性戀和雙性戀男子，絕大多數是拉丁裔男同性戀者和白人男同性戀者，但不是藉此攻擊、汙名化地指責那些正在生病的人。」