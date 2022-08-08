高薪招工竟是新型「殺豬盤」 北加華女靠這招識破騙局

本報此前已連續報導多次，灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。（記者劉先進 ／攝影）

加州雷克縣（Lake County）清湖市（Clearlake）華人 Rose 8日說，7月底透過某灣區華人網站招聘廣告，應聘居家保母。男東主一開始說月薪5000元，後來主動加薪到6000元，但卻忽悠她在網上投資賺錢。朋友發來相關文章，再加上她自己細心盤問，意識到這是新型的「殺豬盤 」騙局，希望分享出來，讓更多華人知道，避免上當。

本報此前已連續報導過灣區多名華人遭遇殺豬盤騙局。騙子透過微信 群、臉書等社交媒體聯繫上好友，一開始噓寒問暖。到後面聲稱有比特幣等投資方式。受害者投入少量資金，看到帳戶賺錢，開始加大籌碼，沒想到最後錢取不出來，帳戶也鎖定。有的受害者被騙走近20萬，損失慘重。

灣區招保母 居然主動加薪

Rose說，7月29日，她在灣區某華人資訊網看到一則招聘廣告。廣告寫明，「需要聘請一位住家阿姨幫忙照顧家裡，負責一日三餐、衣物收納和衛生保潔，周末有休息，薪資待遇5000元，最好會開車、可以普通話溝通交流，有意者可以加我微信了解詳情。」

Rose當即加了微信號聯絡男東主，說好今年9月份才能上班，且周六、日休息。對方主動給她漲工資，周薪為1500元，相當於月薪比廣告多1000元，增加到6000元，且要求用Line聯絡更方便。並在7月30日發短訊來問候，「還問我睡覺沒。我覺得很多奇怪，還沒上班，我們是什麼關係？又不是你女友，為什麼發短信問候？開始懷疑有問題。」

忽悠投資理財 聲稱1天賺1萬

Rose說，她當時就將此事告訴朋友，朋友很快發來一篇有關殺豬盤的報導，她認真看過，決定試探一下，於是禮貌性的回應男東主的問候，看看他「何時露出狐狸尾巴」。到了7月31日，對方的所有對話，全部都是圍繞理財方面。

Rose提供的對話截圖顯示，男東主聲稱下午待在家中收益頗豐，分別賺取5384.4元和4494元（1天賺近1萬），還有圖片為證。「我說看不懂這些理財內容，也不想投資。他說，手機上可以操作，得到一份穩定的被動收入。還聲稱『學習新事物是一個人提升的開端』。」

聽到對方說兩人觀念不相似，Rose表示，「你是老闆，我是打工仔，雖然三觀不合，但應該不會影響我在家的工作。」男東主反問說，「你覺得三觀不合，以後我們相處在同一個屋簷下，能有很好的交流嗎？我媽媽77歲了，都熱愛學習接觸新事物，保持年輕的心態。你在美國生活了30多年，但是你思想怎麼感覺還是封建年代的思想？」

華女投訴網站 撤下騙子廣告

Rose要求對方提供住址、郵編等信息。男東主聲稱住在灣區的紅木城，並說，「你在搞什麼？調查我？你要來直接來。」當Rose在微信上分享殺豬盤的報導給對方時，男東主在Line上怒罵，「你可以有想法，但是我不希望你誹謗我。」

雙方聊得不歡而散，她將對方微信拉黑。且寫信給網站投訴，將廣告撤下。

Rose表示，这是典型的殺豬盤套路，雖然自己沒有被騙到錢，卻很擔心華人同胞上當受騙，所以分享自己的經歷，希望提醒大家。如果找工作，最好看清楚招聘廣告內容，是否包含工作內容。若寫著工資面議，對方提供電話號碼與Email才去聯絡。

「如果對方只是要求加微信，就不要隨便聊天。可能是殺豬盤找目標，養肥『豬』後就狠狠地一刀殺掉。如今的網絡世界技術先進，用手指點一點鍵盤，拿起手機發發短訊，就能詐騙。更何況，這種利用招聘保母廣告詐騙的，針對第一代相對年紀長的華人移民，用心狠毒。有些華人移民英文不是很好，手中有積蓄，想賺快錢，且平常不一定看新聞，很容易上當。希望華人朋友一定要小心謹慎。」