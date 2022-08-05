北加州僑界急難救助協會 會長交接

由 NCCAC 所舉辦的線上座談會將在8月16日舉行，將特別邀請經文處領務組組長談疫情期間台灣各項僑胞業務辦理資訊。(記者熊移山/翻攝)

北加州 僑界急難救助協會-Cupertino (NCCAC)，4日在舊金山台北經濟文化辦事進行會長交接儀式，儀式由經文處處長賴銘琪監交，原任會長馬蒨君卸下重擔，交棒給新一任的會長汪昌泰。新任會長汪昌泰表示，急難救助協會的宗旨就是協助國人在海外遇有急難時提供必要的協助，當然平時也會協助當地僑胞及學生了解目前台灣政府的一些政策及措施。協會在8月16日就會舉辦一場線上講座，除了請到慈濟基金會北加州分會執行長，針對急難救助的議題分享給民眾外，也請到經文處領務組組長來談-疫情 期間台灣各項僑胞業務辦理資訊。

賴處長表示，目前僑委會在全世界103個救難協會，救難協會的成員都是為了僑胞出錢出力、功德無量。馬蒨君會長在任5年幫助過多起台灣旅客在美旅遊遇到意外的事件，另外包括僑胞、留學生遇到天災以及家暴，救助協會也經常伸出援手。賴處長強調服務海外僑界單靠政府力量是不夠的，就是因為有這一群無私的付出的僑領，才能在第一時間幫助到海外的台灣同胞。交接儀式因為疫情關係簡單隆重，儀式後賴處長也代表僑委會委員長童振源先生，頒發感謝狀給馬蒨君及賀狀給新任會長汪昌泰。

新任會長也同時拜會經文處領務組及經濟組。領務組組長張麗賢表示，領務組主要是辦理護照、簽證 、公證認證、授權書等項目，但目前因疫情趨緩返台人數在這兩個月突然增多，領務組遞件數暴增數倍，原本例如新辦護照僅需要1個月，現在大約要3個月。其它像簽證目前需要約5-6週、文件證明與授權書約3-4週。她也提醒有臨時想返回台灣才發現護照過期的民眾，如果過期時間在6個月內都可以使用，返回台灣後再重新申請，如果是過期半年以上則可以考慮申請經文處本地製作無內植晶片的1年期護照，作業時間約5週以節省等待時間。也因為遞件暴增緣故近期許多民眾抱怨領務組電話無法接通，救助協會將在8月16日舉辦線上講座，為有需要的僑胞做解答(見圖)。Zoom ID: 83978412942 密碼: nccac。