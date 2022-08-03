我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寵物狗受傷未就診 加州華女被捕遭重罪起訴

波洛西訪韓 尹錫悅稱「休假」不見惹民怨 改口將通話

寵物狗受傷未就診 華女被捕遭重罪起訴

記者劉先進／卡斯楚谷報導
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）
圖為之前受傷的狗狗Angela。（視頻截圖）

東灣卡斯楚谷（Castro Valley）華人楊女士8月3日說，她的狗在租住房子的後院被一隻鹿用鹿角頂傷。因為不懂英文，沒有及時帶去看病。7月14日遛狗時，被鄰居看到狗一瘸一拐，於是報警。阿拉梅達縣警過來，一開始透過翻譯說不逮捕，但後來還是將她銬上，拘押了兩天一夜。寵物狗也被動物保護部門帶走。

根據通知，楊女士被逮捕的原因是，沒有帶狗去看獸醫。她花費1300元手續費，讓保釋公司出資1萬，將她保釋出來。8月12日還要上庭。她的房東Rober Battinich在屋崙華埠擔任藍天使義工，素來義務幫助華人。決定仗義執言，出庭幫楊女士作證。

阿拉米達縣警發言人凱利( Ray Kelly) 對本報表示，楊女士是屬於照顧寵物，被起訴的是虐待動物重罪。可能不會進監獄，但會面臨罰款等處罰。

狗被鹿弄傷 鄰居報警

楊女士說，對門鄰居和房東素有間隙，一直緊盯著自己，數次投訴自己違規。她和另外兩個朋友租住在獨立屋中。養了兩隻狗、一隻貓。其實兩隻狗都是代朋友照顧，受傷的一隻，叫Angela。5月到6月期間，有時帶狗出去散步，會用手掌拍一拍，用腳碰一碰狗，又或舉起狗玩耍。鄰居看到就會報警。7月初，她和狗在車庫玩耍。因為狗平常不叫，但聽到警車聲音會出聲。所以她就開類似警車的聲音，逗弄狗狗玩。結果狗狗大叫，鄰居聽到，以為她在虐狗，報警後，警察來詢問了一番。

7月11日，她聽到後院有慘叫，趕緊跑出去查看。發現一隻大鹿跑過來，剛好將狗Angela頂傷。狗側躺在地上。當時也並無大礙。過了一天，狗狗右後腳腫起來。她本來想著帶狗看病，但因為自己一句英文不會說，不知如何預約。又見狗能走路，所以沒有太留意。

Angela受到鹿的驚嚇，再也不願到後院解手。連續憋了三天，看到狗這麼辛苦。楊女士決定帶狗散步，看狗能否排洩。沒想到，狗狗帶出去沒多久，被鄰居看到一瘸一拐的情況，又懷疑她虐狗，並再次報警。

警上門逮人 保釋金1萬

楊女士記得，一開始，有6個阿拉米達縣的縣警過來。並將楊女士叫出去了解情況。「他們透過翻譯說，不會逮捕我。但進入房子後，看到受傷的狗在籠中，就問我，為何把狗關起來。問題是，狗門沒鎖。後來，警察又讓我出去，這次沒有解釋理由，將我雙手銬起來。」

楊女士提供的逮捕通知顯示，狗的腿部受傷，沒有提供獸醫治療。且之前接到數次報告，警方到家中進行福利檢查（welfare check）。

楊女士被拘押了兩天一夜。後來透過一名華裔警察翻譯，經過「獄友」介紹，聯繫了一個有中文翻譯的保釋公司，出資1萬，將她保釋出來。她自己除了手續費，約為1300元。她還收到法庭通知，將在12日上庭。「我覺得自己很冤枉，並非虐待狗狗，只是因為不懂英文，不方便帶狗看病，而且狗的病情也有好轉。就因為這個原因，被當做罪犯抓起來。非常荒唐。」

楊女士說，始作俑者、那隻鹿將她家後院當成自己家，經常跳過來，多次把圍欄撞壞，修了好幾次。有時狗會叫嚷挑釁，這或許是鹿攻擊的原因。為了取證，已經在後院新裝了攝像頭，希望能拍攝到鹿跳進來的錄像，作為證據上庭。

房東Rober Battinich表示，會上庭幫楊女士作證。她可以考慮不認罪，讓陪審團來做決定。「有的盜竊嫌犯，因為零保釋制度被釋放。一個華人，卻因為沒有帶狗看傷被起訴，荒唐至極。」

沒帶狗看病 遭訴虐待動物

縣警發言人凱利說，這是一起刑事案件。楊女士的狗受傷後，她拒絕帶狗看病長達兩周時間。導致狗狗遭遇嚴重痛苦，「我們不得不致電動物保護部門，拯救狗的生命。」楊女士屬於照顧寵物狗，根據加州法律Penal Code - PEN § 597.1條款，她會被虐待動物的重罪起訴，但不會進監獄服刑，可能會有罰款、留下犯罪記錄等處罰。

凱利強調，逮捕中、法庭上，都有普通話或粵語翻譯，「因為社區有人報警，我們才出動。我們認為有人犯罪時才會逮捕。」

凱利說，她理解楊女士不會說英文的難處，「但不管身處何地，說何種語言，當動物遭遇疼痛時，必須幫助它減輕痛苦。」

楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）
楊女士將在12日上庭。（記者劉先進／攝影）
華人楊女士在後院安裝攝像頭，希望透過監控查看鹿的情況。作為呈堂證供。（記者劉先進...
華人楊女士在後院安裝攝像頭，希望透過監控查看鹿的情況。作為呈堂證供。（記者劉先進／攝影）
楊女士後院多次被鹿撞壞，也經常維修。（記者劉先進／攝影）
楊女士後院多次被鹿撞壞，也經常維修。（記者劉先進／攝影）
圖為楊女士的後院。（記者劉先進／攝影）
圖為楊女士的後院。（記者劉先進／攝影）

警察 華人 房東

上一則

他騎電單車橫跨全美 華府出發 花4個月抵舊金山

延伸閱讀

5州初選登場 川普影響力受矚 堪薩斯將辦墮胎權公投

5州初選登場 川普影響力受矚 堪薩斯將辦墮胎權公投
歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒

歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒
歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒

歐國杯／延長賽勝德國 英格蘭女足破大賽冠軍荒
歐國杯／女足延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒

歐國杯／女足延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒
歐國杯／女足延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒

歐國杯／女足延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒

熱門新聞

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

2022-08-02 16:15
除了因為升息讓買房紛紛退場觀望，賣房更是叫苦連天。圖為南灣一處待售房屋。（記者熊移山／攝影）

升息+股市跌 灣區房市急凍 現金加價搶房現象不再

2022-07-30 02:20
選手在休息區前繪製台灣國旗圖案，高喊加油。(記者熊移山／攝影)

政治介入? 台美少棒隊聖荷西比賽 臨場叫停

2022-07-30 02:16
圖為猴痘照片。（取自舊金山衛生局官網）

猴痘病例飆 舊金山進入緊急狀態 這次不「封城」

2022-07-28 18:56
祈凱立認為，中國不可能去擊落波洛西飛機。但訪台恐導致中國發動軍演，後續對台灣不見得有利。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福台灣問題專家：擊落波洛西飛機不現實 但恐軍演

2022-07-28 16:33
舊金山公寓住房成本全美最昂貴，年薪逾12萬才夠租二居室。（美聯社）

住房成本全美最貴…想租舊金山2居室 猜猜年薪得破多少？

2022-07-31 02:12

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應