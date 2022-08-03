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他騎電單車橫跨全美 華府出發 花4個月抵舊金山

本報記者／舊金山報導
馬森4月2日從華盛頓特區出發。（網站截圖）
馬森4月2日從華盛頓特區出發。（網站截圖）

54歲患有周邊神經疾病（Peripheral Neuropathy）的馬森（Gregory Maassen），4月2日騎著電動單車從東岸華府出發，沿著1912年通車的林肯高速公路（Lincoln Highway）一路向西，最終在2日到達舊金山的克里西菲爾德公園（Crissy Field）。馬森花了整整4個月的時間，成為全美騎電動單車跨越北美大陸第一人。為了慶祝馬森的到來，舊金山市長布里德（London Breed）宣布，8月2日為「格雷格萊馬森和周邊神經疾病宣傳日」。

周邊神經疾病可導致身體出現麻木、灼熱的症狀，僅在灣區就有大約40萬名患者，全國大約有3000萬名患者。

馬森4月初從華盛頓特區出發的跨越全美之旅，目的是支持外圍神經疾病基金會。他在途中共募集了超過15萬元資金。基金會執行董事科爾博特（Lindsay Colbert）表示，馬森提高了數百萬美國人對該疾病的認識，資金將推動更多學術研究，找到治療方案，並期待在未來的某一天可以徹底治愈疾病。

馬森成為首位騎電動單車跨越全美的人。（KRON 4）
馬森成為首位騎電動單車跨越全美的人。（KRON 4）

2日，為慶祝馬森的到來，人們在克里西菲爾德公園的野餐區舉辦了聚會，一線急救人員和騎行愛好者陪伴馬森完成了最後的一段路程，曾陪伴馬森的灣區醫護人員賽爾斯（Darrell Sales）陪伴他一起衝過了終點。

馬森在到達舊金山之後，才知道市長以他的名字命名了一個節日。「這非常感人，十分了不起。舊金山所做的一切，都是為了患有周邊神經疾病的群體。」馬森說。「在患病時，我給自己買了一輛電動單車，我承諾自己，如果我的身體和精神狀態可以，我要橫跨美國，我做到了。」

馬森說，一路上騎行距離最長的一天是從猶他州前往內華達州的貝克市，全程99.57哩。儘管很艱難，但他在途中遇到了幾位患有相同疾病的患者，他們鼓勵馬森完成接下來的旅途。「身體上，我處於最好的狀態，我沒有受傷。」馬森說，「最重要的是，在四個月的時間里，我在一輛電動單車上領略了一個令人敬畏的國家。」

對於患有相同疾病的病友，馬森想說：「站起來，繼續前進。」他表示，精神上的康復是更重要的，永遠不要懷疑自己。

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