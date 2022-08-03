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一洲焦點／波洛西訪台的意義與扭曲、911緝凶終暫落幕

北加灣區媽媽教室線上講座 分享美食保健財經議題

記者江碩涵／灣區報導
媽媽教室線上講座，分享美食、保健與財經議題。（媽媽教室提供）
媽媽教室線上講座，分享美食、保健與財經議題。（媽媽教室提供）

金山灣區媽媽教室宣布，由於疫情的關係，秋季班9至11月依然採取線上活動。金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗表示，由於新冠肺炎變種病毒持續肆虐，媽媽教室一直無法排除群聚風險，因此秋季班仍續採免費Zoom平台線上視訊教學。

9月2日將配合僑委會「2022年美西地區臺灣美食國際巡迴講座」選聘福華大飯店主廚示範教學，徇例選擇狀元樓,，Santa Clara則恢復實體舉辦，但因疫嚴限人數、額滿為止。

9月16日由薛乃莊主講，主題為「如何攜手同心對抗加州乾旱 一起嚴峻節水與災難共存」。10月7日由張珮寧主講，主題為「心手相連對抗、預防失智症 認識阿滋海默症協會」。

上課時間： 周五上午10時至11時30分。地 點 : Zoom 視訊，直接 Zoom in：https://us02web.zoom.us/j/9988063500?pwd=bU5jZ1d2TXJObk03UTJQYy9nN3l0Zz09。Meeting ID為998-806-3500、密碼為Modesto101。如需更多細節，請電408-252-4955或408-252-7070。

灣區 加州 變種病毒

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