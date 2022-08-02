保險櫃被搬走 華人蹲地痛哭 北加連環盜7華人損失20萬

東屋崙越南小西貢社區國際商業廣場的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。商戶的財物被盜加上維修費用，損失至少20萬。（華姐供圖）

距離華裔Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）槍殺僅僅兩周，屢受暴力襲擊、剛被警方安排雙語警員的北加州東屋崙（也譯奧克蘭）越南 小西貢社區，又傳來暴力事件。國際商業廣場（International Business Plaza）的七家越南華僑商戶，在1日凌晨被人破門而入。

多次幫助小西貢商戶的屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）2日表示，這7家商戶，有的屋頂、玻璃門被打出大洞，有的保險 櫃被人搬走，華人 東主「蹲在地上痛哭，多年積蓄不翼而飛」。商戶的財物被盜加上維修費用，保守估計損失至少20萬。

根據莊錦鎮和附近華裔商戶華姐提供的照片，竊賊為了登堂入室，無所不用其極。一家華人燒臘店的玻璃門被打碎，玻璃碎渣到處都是。一家洗衣店的墻壁破了大洞。另外一家商戶的天花板，也被鑽出大洞。

華人洗衣店東主Nolan Wong此前多次發言，並在華埠記者會上控訴小西貢社區飆升的暴力。2月的一天白天，他的顧客在洗衣店門口被人用槍指著搶劫，在等待衣服烘乾的時候被毆打。沒想到，他的洗衣店此次也慘遭厄運。賊人入室盜竊時，驚動警報。但他本人因為熟睡沒有聽到，安保公司直接報警。他事後從監控視頻中看到，4個劫匪闖入，撬開店內的換零錢機器，數千元現金被偷走。小偷從屋頂跳下時，零錢掉了，居然大搖大擺，花了10分鐘撿錢。

越南社區領袖、非營利機構團結委員會（Unity Council）商業助理阮金（音譯，Jim Nguyen）對本報表示，Nolan Wong的零錢機，至少損失6000元。而一位華裔商戶的保險櫃被盜，損失10萬。這還不算其他維修費用。警方正在調查此事，只是說這是慣偷所為。

莊錦鎮在華埠開了脊椎診所。他說，1日早上6時，有員工電話緊急請假、不能去診所上班。仔細詢問才知道，員工家人所開的V&J Fusion餐廳也被偷，員工需要回家幫忙，所以請假。莊錦鎮早上趕到現場協助。看到一家華人燒臘店東主蹲在地上痛哭。「她的保險櫃都被搬走了，多年積蓄一掃而空，讓人心痛。」

莊錦鎮說，看到社區暴力事件頻發，震驚、沮喪而悲痛。就在兩周前，Uber送餐司機馮幹和被槍殺，距小西貢社區不遠。警方已安排越南裔雙語警員巡邏。沒想到賊人囂張大膽，入室盜竊依然發生，「這是針對亞裔的犯罪。我們對政府很失望。7家商戶的財物和維修損失，至少20萬。他們都是有血有肉的人，省吃儉用開店鋪，不是一組數字。也許經過這次盜竊，再也不經營了。試問這些竊賊也有家人，心理過得去嗎？」