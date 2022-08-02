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全美今年上半年獨棟屋月租最貴都會區 聖荷西排第四

編譯組／聖荷西2日電
聖荷西是美國2022年上半年獨棟屋月租金第四貴的都會區。（Getty Images）
聖荷西是美國2022年上半年獨棟屋月租金第四貴的都會區。（Getty Images）

房貸利率和房價飆升使美國許多家庭難以買房，造成租屋需求大增，租金最貴的地區大部分都位於陽光燦爛的州。

根據全國房地產經紀商HouseCanary最近公布的報告，今年上半年美國獨棟屋租金大幅上漲，目前中位數月租為2495元，高於去年同期13.4%，租金最高的都會區大部分位於溫暖的加州，租金最低的都會區大部分位於俄亥俄州

2022年上半年美國獨棟屋月租最貴的都會區為：

1. 加州洛杉磯、長堤、安那罕：4664元

2. 加州聖地牙哥、卡爾斯巴德：4617元

3. 康乃狄克州橋港市、史坦福、諾瓦克：4352元

4. 加州聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉：4294元

5. 加州奧克斯納、千橡市、范杜拉：4259元

2022年上半年美國獨棟屋月租最便宜的都會區為：

1. 俄亥俄州坎頓（Canton）、馬夕隆（Massillon）：1314元

2. 俄亥俄州亞克朗（Akron）：1361元

3. 堪薩斯州威奇塔（Wichita）：1397元

4. 俄亥俄州戴頓、凱特林（Kettering）：1412元

5. 阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）：1419元

儘管疫情加速美國民眾離開高生活成本的沿海城市，搬往較可負擔的地區，但房地產網站Redfin 7月的報告指出，希望在像舊金山、洛杉磯和紐約等城市買到較便宜房屋的買家人數創下新高。

專家表示，雖然搬到較便宜的地區可以減少租金或房貸支出，但可能會有一些破壞預算的意外成本。

Parrott Wealth Management執行長派洛特（Bill Parrott）說：「失去人脈或地盤是一筆巨大的隱藏成本。」他指出，如果接觸不到家人朋友，托兒、寵物看護和其他一些費用會迅速增加。

財務顧問派波戴（Caleb Pepperday）表示，從較小的城市出發去旅行的費用也會增加，取決於機場所在地或交通方式選擇。

派波戴說：「在搬往一個新城市前，最好先研究一下這類成本，以幫助你做出決定。」

俄亥俄州 加州 租金

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