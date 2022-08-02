灣區矽谷段純貞老闆豪邁請少棒隊吃牛肉麵 一圓棒球夢

前一刻還嘰嘰喳喳不停的少棒球員，吃到麵瞬間安靜下來。（數位編輯孫愛薇／攝影）

灣區矽谷 段純貞牛肉麵老闆Rommie Tsai（蔡勳璽）非常熱愛棒球，從國小就參加棒球校隊，一直到國中因為父母希望專注學業而叫停，成年後仍然持續參加棒球隊的比賽，來到灣區矽谷也沒有中斷對棒球運動的熱愛。他一得知台灣少棒隊來美的消息，二話不說立刻請球隊7月31日晚上到店內享受晚餐。Rommie表示，小將們到美國可能會不習慣這裡的食物，希望能為他們帶來一點「台灣家鄉味」。

灣區矽谷段純貞牛肉麵老闆兒子Henry Tsai 在社區棒球聯盟擔任投手，投出球速之快，在區域小有名氣。（受訪者提供）

Rommie表示，是透過灣區台灣棒球隊創辦人CJ Lin（林麒仁），才知道台灣少棒隊來美國的消息，兩位好朋友就是透過台灣棒球隊而認識的。他為了招待少棒隊，特別準備菜單上沒有的鹽酥雞，餐後還擺出一整架三層各式水果給孩子們補充營養。

少棒隊球員們看到桌上料理，大快朵頤了起來，其中，投手潘亮澄因為鹽酥雞太好吃，還想要一個人霸占一整碗，被其他隊員笑他太餓了。球員們一看到牛肉麵上桌，立刻安靜吃起牛肉麵。少棒隊三壘手余彥享說，牛肉麵非常好吃，吃起來麻麻、香香的，很謝謝老闆。

店內顧客知道當晚同時用餐的還有台灣少棒隊，也非常興奮，灣區矽谷段純貞牛肉麵副總劉謙翰（Angus Liu）號召大家，一起為少棒隊掌聲鼓勵加油打氣，少棒隊也以鞠躬90度大喊：「謝謝你們！」現場氣氛高昂，為接下來即將前往的貝比魯斯世界大賽 增加更多祝福。

Rommie對棒球的熱愛不僅於此，他也鼓勵自己的孩子參加棒球活動，甚至Line的桌圖都是兒子打棒球的帥氣照片。Rommie十歲的兒子Henry Tsai是灣區社區聯盟棒球隊投手，球速相當快，甚至在聯盟內小有名氣。Rommie談到兒子在棒球的優異表現，言談間露出身為父母的驕傲。他說，其實兒子的名氣在球場比他自己還要大，大家都只知道他是Henry的爸爸，不知道他是餐廳老闆。