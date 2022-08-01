國際領袖基金峰會 梁見後企業領袖獎 陳潤吾公民領袖獎
國際領袖基金會在2022峰會中頒發多個獎項，表揚優秀亞裔。金山灣區得獎者包括美超微電腦公司（Supermicro）總裁兼執行長梁見後（Charles Liang），獲得企業領袖獎，由美超微執行副總裁Ivan Tay代表前往領獎。捷連教育基金會理事長暨聖荷西州立大學榮譽教授陳潤吾則拿下公民領袖獎。
美超微創辦人梁見後擁有德州大學阿靈頓分校電機工程碩士、國立台灣科技大學電機工程學士學位及榮譽博士，他曾入選美富比士雜誌（Forbes）25位最有成就美籍華人。美超微創立於1993年，主要產品包括伺服器主機、存儲、主機板、機櫃解決方案、網路裝置、伺服器管理軟體、工作站等，是全球最大的伺服器主機解決方案供應商，多次被評為增長最快的公司之一。
梁見後認為，身為地球的一份子，美超微拚的不只是技術上的卓越，更是對人類的價值。因此，不僅要善盡企業社會責任，更要對全球環境及大地母親有所回饋，「地球就像我們的母親，作為地球的子民，環保是不可不做的事」，也因此抓住了環保風向，並以「We Keep IT Green ®」作為Supermicro的綠色永續標籤。
陳潤吾是全球玉山科技協會榮譽理事長，同時也是多所大學的客座教授。他曾經擔任聖荷西州立大學電子電機工程學系教授、系主任、矽谷國際教育中心主任，以及美洲中國工程師學會總會理事長、全球玉山科技協會理事長、加州重建矽谷策略規畫小組成員等職。聖他克拉縣議會曾在1998年9月10日，將當日命名為「陳潤吾博士日（Dr. Ray Chen Day）」。
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