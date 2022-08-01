國際領袖基金峰會 梁見後企業領袖獎 陳潤吾公民領袖獎

陳潤吾（左一）獲得公民領袖獎，美超微執行副總裁IvanTay（右）代表梁見後獲頒企業領袖獎。（陳潤吾提供）

國際領袖基金會在2022峰會中頒發多個獎項，表揚優秀亞裔。金山灣區得獎者包括美超微電腦公司（Supermicro）總裁兼執行長梁見後（Charles Liang），獲得企業領袖獎，由美超微執行副總裁Ivan Tay代表前往領獎。捷連教育 基金會理事長暨聖荷西 州立大學榮譽教授陳潤吾則拿下公民領袖獎。

美超微創辦人梁見後擁有德州大學阿靈頓分校電機工程碩士、國立台灣科技大學電機工程學士學位及榮譽博士，他曾入選美富比士雜誌（Forbes）25位最有成就美籍華人。美超微創立於1993年，主要產品包括伺服器主機、存儲、主機板、機櫃解決方案、網路裝置、伺服器管理軟體、工作站等，是全球最大的伺服器主機解決方案供應商，多次被評為增長最快的公司之一。

梁見後認為，身為地球的一份子，美超微拚的不只是技術上的卓越，更是對人類的價值。因此，不僅要善盡企業社會責任，更要對全球環境及大地母親有所回饋，「地球就像我們的母親，作為地球的子民，環保是不可不做的事」，也因此抓住了環保風向，並以「We Keep IT Green ®」作為Supermicro的綠色永續標籤。

陳潤吾是全球玉山科技協會榮譽理事長，同時也是多所大學的客座教授。他曾經擔任聖荷西州立大學電子電機工程學系教授、系主任、矽谷 國際教育中心主任，以及美洲中國工程師學會總會理事長、全球玉山科技協會理事長、加州重建矽谷策略規畫小組成員等職。聖他克拉縣議會曾在1998年9月10日，將當日命名為「陳潤吾博士日（Dr. Ray Chen Day）」。