加州今年最大野火 麥金尼野火狂燒5萬畝 96號公路部分路段封閉

麥金尼野火燃燒面積將迅速擴大到5萬畝，成為加州今年目前規模最大的森林大火。(美聯社)

7月29日爆發的麥金尼野火(the McKinney Fire)燃燒面積將迅速擴大到5萬畝，成為加州 今年目前規模最大的森林大火。森林救火專家表示，根據火勢進展情形，麥金尼野火將持續「非常活躍」，西斯丘縣(Siskiyou County)以北與尤雷卡市(Yreka)大部分居民必須強制遷離。

尤雷卡市警局下令撤離地區包括市區一處活動屋園區(mobile home park)，主因是活動屋居民遷離必須要花費更多時間，可能會影響安全作業。警方同時下令尤雷卡市區五號公路以西居民必須撤離家園。

另外96號公路從漢堡(Hamburg)到五號公路的路段亦將全面封閉。太平洋山脊健行步道 從Etna山峰到俄勒岡州Ashland山路段亦將封閉，封閉步道全長110哩。警方亦通知目前正在步道健行者必須馬上離開危險地區，前往鄰近城市避難。

麥金尼野火於上周五下午2時15分爆發，野火爆發地點離馬溪(Horse Creek)社區約五哩路，96號公路東邊。

森林火災管理人員表示，野火爆發後，當晚山風強烈，火勢持續活躍。救火隊員已發出野火紅旗警告，代表情勢危險，且由於低溼度、閃電、山風影響，火勢持續發展。

森林救火處估計，麥金尼野火爆發後24小時，燃燒地區將蔓延3萬至4萬英畝，再過24小時，將擴大到5萬1468英畝。

加州今年至今規模最大的野火為優勝美地 以西的橡樹野火(the Oak Fire)，燃燒總面積為1萬9200英畝。