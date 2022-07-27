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灣區職棒大聯盟台灣日 黑熊、黑松沙士、蘋果西打到場

記者李榮／灣區報導
灣區成功舉辦首場職棒台灣日，左起為林政原、舊金山灣區台灣商會前會長李垣麟及現任會長張家豪。（同鄉會提供）
灣區成功舉辦首場職棒台灣日，左起為林政原、舊金山灣區台灣商會前會長李垣麟及現任會長張家豪。（同鄉會提供）

灣區台美人期待已久的大聯盟「台灣日」活動，26日晚間在美國職棒大聯盟屋崙運動家隊（Oakland Athletics，簡稱A's，又稱奧克蘭運動家隊）主場登場，吸引400多名台美人參與，並由駐舊金山台北經濟文化辦事處長賴銘琪在台灣黑熊的陪伴下開球，向主流介紹台灣。

這次灣區首創的大聯盟台灣日活動由北加州台灣同鄉聯合會，舊金山灣區台灣商會和T League三個台美人社團共同主辦。賴銘琪在台灣黑熊的陪伴之下代表台灣日開球，球場大銀幕也打出歡迎台灣日的字樣。

北加州台灣同鄉聯合會長林政原表示，今年是第一次在灣區舉辦大聯盟台灣日活動，「大家都還在學習的階段，我們把今天的活動當作將來舉辦更大型活動的熱身。這次台灣日得到各方熱烈的支持和響應，到最後門票還幾乎不夠賣，對我們來說是非常大的鼓勵。相信有了今年的經驗，日後一定能夠舉辦一連串更盛大的台灣日活動。不但能增進同鄉間的互動和情誼，也能正面地提升美國社會對台灣的認知和認同。」

賴銘琪表示，此次是台北經文處第一次參與台灣同鄉聯合會以及灣區台灣商會合作舉辦的美國職棒台灣日活動，希望以後可以繼續合作，在灣區舉辦更大規模的職棒台灣日，讓更多美國人認識台灣。

在灣區長年推廣棒球運動T League的「阿文哥」表示，自己2011年時就親身經歷紐約大都會的台灣日活動，「這回可以說是將多年的夢想及規畫台灣日的想法，在舊金山灣區實現了。」

當日活動在下午5時許揭開序幕，除了場內活動以外，主辦單位並在球場停車場舉行Tailgate賽前派對，每位參加球迷都獲贈一件「台灣日」的紀念球衣及一份熱狗和飲料。更特別的是，飲料選項中還有能引起台美人鄕愁的蘋果西打和黑松沙士，現場亦有香腸和珍珠奶茶等台式餐點供選購。台灣的觀光局也出動台灣黑熊吉祥物助陣並與球迷互動，大人小孩都很開心。

當天晚上是運動家隊主場對休士頓太空人隊的比賽，運動家隊在第三局還打了一支滿壘全壘打，另外參與台灣日的球迷還在賽中幸運接到一顆界外球，作為紀念與回憶。

當日由處長賴銘琪到場開球。（經文處提供）
當日由處長賴銘琪到場開球。（經文處提供）
處長賴銘琪與台灣黑熊到場。（經文處提供）
處長賴銘琪與台灣黑熊到場。（經文處提供）

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